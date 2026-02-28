«السوق الحرة» كوميديا راقية بفكرة جديدة

شهد مسلسل "السوق الحرة" إشادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بأداء النجم محمد ثروت، الذي لفت الأنظار بطريقته الكوميدية الخاصة وحضوره المختلف داخل الأحداث.

وتداول المتابعون تعليقات داعمة، من بينها: «مفيش 50 ألف فنان نعمل أشقه»، فيما كتب آخر: «بصراحة محمد ثروت فنان مع الكوميديا مافيش أحسن منه»، في إشارة إلى تميّزه في هذا اللون.

مسلسل السوق الحرة يقدم جرعة كوميدية تدور أحداثها داخل أروقة السوق الحرة بأحد المطارات الدولية، في إطار اجتماعي ساخر يعكس تباين الثقافات والمواقف الطريفة بين الموظفين والمسافرين.

ويتناول المسلسل على مدار 30 حلقة مفارقات يومية داخل بيئة المطار، حيث تختلط الشخصيات والجنسيات والخلفيات الاجتماعية، ما يخلق مواقف كوميدية متجددة، خاصة مع الاستعانة بضيوف شرف يظهرون في حلقات مختلفة لإضافة تنوع وتشويق للأحداث.

مسلسل “السوق الحرة” بطولة محمد ثروت، ومحمد رضوان، وهالة فاخر، وويزو ، ومحمود الليثي، وحسام داغر، وريم رأفت.

كما يشهد العمل مشاركة عدد من ضيوف الشرف من نجوم الدراما والكوميديا في مصر والعالم العربي، من بينهم: بيومي فؤاد، وإدوارد، ومحمد القس، ومنذر ريحانة، وإيمان السيد، ومحمد جمعة، وإسماعيل فرغلي، وعلي كمالو، ومنة الله محمد.

ويُعرض حصرياً على قناة النهار، بالإضافة إلى قنوات SBC، رؤيا، ومنصات شاهد وViu

المسلسل من إنتاج ستارز برودكشن للمنتجة شيرين مجدي، وتأليف هشام يحيى، وإخراج شادي علي، ويعتمد على كوميديا الموقف داخل أجواء السوق الحرة بالمطار، مع حضور ضيوف شرف يضيفون تنوعًا وتشويقًا للأحداث، ما يجعله من أبرز الأعمال الكوميدية في الموسم الرمضاني الحالي.