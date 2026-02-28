مصطفى سليمان عن البلوجر: متجيبوش حد من برا

كشف الفنان مصطفى سليمان، عن رأيه فى اقتحام البلوجرز بعض الأعمال الفنية والمشاركة فيها دون تدريب على فن التمثيل.

وقال مصطفى سليمان ، خلال لقائه في برنامج فاكر ولا ناسي تقديم سمر جمعة: أنا راجل فنان ودي شغلانتي ومش بشتغل فيها، متجيبوش حد من برا، لكن أنتم بتجيبوا ناس مش شغلانتهم، إحنا مموتناش علشان تجيبوا بلوجر في أعمالكم، هي مش شغلانتهم، دول بتوع ريلزات إحنا بنضحك عليهم.

وأشار مصطفى سليمان ، إلى أن الفنانين المتخصصين هم الأحق بالفرص داخل مجالهم، معربًا عن امتعاضه من التوجه الجديد الذي يركّز على الشهرة عبر السوشيال ميديا بدل الخبرة الفنية.