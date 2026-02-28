هاني حسن الأسمر وتسعيناتي باند يشعلان سهرة رمضانية بالتجمع الخامس

أحيا المطرب هاني حسن الأسمر، وفريق تسعيناتي باند، سهرة رمضانية مساء أمس الجمعة 27 فبراير، في أحد فنادق التجمع الخامس.

بدأ الحفل، هاني حسن الأسمر، بالعديد من الأغاني الشهيرة لوالده الراحل، منها: (كتاب حياتي، أعملك إيه، الله يسامحك) التي تفاعل معها الحضور بحماس شديد.

وقدم تسعيناتي باند، الفقرة الثانية من الحفل، بأغاني التسعينيات، منها: (المليونيرات، يلا يا اصحاب، قولي قولي) وغيرها من الأغاني الشهيرة في فترة التسعينيات.

كان الفنان هاني حسن الأسمر تحدث عن الأعمال التى يتمني ان يقدمها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا انه يتمني تقديم عمل يعيش مع الجمهور طوال العمر.

وقال هاني حسن الأسمر خلال لقائه فى بودكاست “boom shoot” المذاع على صدي البلد، تقديم تقى الجيزاوي، إنه يتمني غناء تتر مسلسل لأن التترات المميزة والناجحة تعيش فى ذاكرة الجمهور مدي الحياة.

وأضاف هاني حسن الأسمر، معلقا: “انا عايز اقدم حاجة تعيش مع الجمهور زى تتر مسلسل انا ممكن اتفرج على مسلسل يكون بيتذاع من ٥٠ سنة بس لسة بسمع التتر وحاسس انه عايش معايا زى ليالي الحلمية والمال والبنون”.

وعن إمكانية طلبه التواجد على الساحة الفنية ، قال هاني حسن الأسمر انه لا يحب ان يطلب من احد ان يساعده بغرض انه يتواجد او يشارك فى عمل ما وانه يعتبر هذا الأمر تطفل، معلقا: “انا استحالة اطلب من حد يشغلني واموت قبل ما اقول جملة زى دى مش هتتطلع لو السما انطبقت على الأرض”.

وعن التتر الذى لفت انتباهه مؤخرا ، قال هاني حسن الأسمر إن تتر مسلسل “سيد الناس” كان من التترات المفضلة له وان الفنان احمد سعد ابدع فى غنائه .

وكشف هاني حسن الأسمر عن بداياته وحبه للغناء وانه حب الغناء ليس فقط تأثرا بسبب والده الراحل حسن الأسمر ، لكن بسبب حبه لهذه الأجواء ومشاهدات الأفراح التى كانت تقام فى المنطقة التى كان يسكن فيها.

وعن الانتقادات التى وجهت له في بداية ظهوره ، قال هاني حسن الأسمر ، معلقا: “الناس كانوا بينتقدوني وبيقولوا انى بقلد ابويا وروحت لدكتور انف واذن وحنجرة قولتلو اعمل ايه طردني برا”.

وتحدث هاني حسن الأسمر عن بداية دخوله التمثيل من خلال مسلسل تليفزيوني يدعي “يمين طلاق” بمشاركة الفنان الراحل ماهر عصام ، وأكد هاني ان الغناء بالنسبة له فى المقام الأول قبل التمثيل.