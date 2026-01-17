قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تغيرات مثيرة للجدل تقترب من ChatGPT.. والإعلانات جزء منها

ChatGPT
ChatGPT
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة OpenAI، عن خططها لبدء اختبار عرض الإعلانات على منصة ChatGPT في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار سعيها لتوسيع الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي عبر اشتراكات منخفضة التكلفة، وتقليل قيود الاستخدام المفروضة على المستخدمين المجانيين.

وقالت الشركة إنها ستطلق اشتراك ChatGPT Go بسعر 8 دولارات شهريا في الولايات المتحدة وجميع الأسواق التي يتوفر فيها ChatGPT، بعد أن كانت قد أطلقت هذه الفئة في 171 دولة منذ أغسطس الماضي. 

OpenAI تعتزم اختبار الإعلانات على ChatGPT في الولايات المتحدة خلال أسابيع
 

ويوفر الاشتراك وصولا موسعا إلى المحادثات، وإنشاء الصور، ورفع الملفات، وميزة الذاكرة.

وأضافت OpenAI في بيان نشرته على موقعها: “نعمل على جعل الذكاء الاصطناعي القوي متاحا للجميع”، مشيرة إلى أن إتاحة الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ستحدد ما إذا كانت هذه التكنولوجيا ستوسع الفرص أو تعمّق الفجوات القائمة.

ChatGPT

وبحسب الشركة، سيتم في المرحلة الأولى اختبار الإعلانات على المستخدمين البالغين المسجلين في النسخة المجانية واشتراك Go داخل الولايات المتحدة فقط، في حين ستظل اشتراكات Pro وBusiness وEnterprise خالية تماما من الإعلانات. 

وأوضحت OpenAI أن إدخال الإعلانات يهدف إلى تمكين عدد أكبر من المستخدمين من الاستفادة من أدواتها مع قيود استخدام أقل أو دون الحاجة للدفع.

وفيما يتعلق بمخاوف الثقة والتأثير، أكدت الشركة أن الإعلانات لن تؤثر على إجابات ChatGPT، موضحة أن الردود ستظل مبنية على ما هو مفيد وموضوعي، وليس على اعتبارات إعلانية.

كما شددت OpenAI على أن محادثات المستخدمين وبياناتهم لن تشارك مع المعلنين، مؤكدة أنها لا تبيع بيانات المستخدمين، وأنهم سيتمتعون بخيارات للتحكم في تخصيص الإعلانات أو إيقافه ومسح البيانات المرتبطة به.

ووفق الخطة المبدئية، ستظهر الإعلانات في أسفل الردود عندما يكون هناك منتج أو خدمة مدعومة ذات صلة بسياق المحادثة، على أن تكون الإعلانات موسومة بوضوح ومنفصلة عن الإجابة الأساسية، مع إمكانية إخفائها أو معرفة سبب عرضها.

وأكدت الشركة أن الإعلانات لن تعرض للمستخدمين دون 18 عاما، ولن تظهر إلى جانب موضوعات حساسة أو خاضعة للتنظيم مثل الصحة، والصحة النفسية، أو السياسة، كما أوضحت أنها لا تسعى لزيادة مدة استخدام ChatGPT، بل تضع ثقة المستخدم وتجربته قبل الإيرادات.

وأشارت OpenAI إلى أنها ستعمل على تحسين طريقة عرض الإعلانات بناء على ملاحظات المستخدمين، مع الحفاظ على معايير عالية من حيث الجودة والملاءمة، لافتة إلى أن الإعلانات ستكون جزءا من مزيج إيرادات أوسع يشمل الاشتراكات وحلول المؤسسات، بهدف إتاحة أدوات الذكاء الاصطناعي لعدد أكبر من المستخدمين على المدى الطويل.

