سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الخميس 5 فبراير 2026 .. تحديث رسمي

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية .. يشهد سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الخميس 5 فبراير 2026 اهتمامًا واسعًا من المواطنين، مع تزايد عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن آخر تحديثات سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خاصةً في ظل ارتباط سعر الصرف المباشر بالأنشطة الاقتصادية اليومية، وحركة التجارة، والأسعار في الأسواق المحلية، سواء للسلع الأساسية أو المستوردة.

ويحرص قطاع كبير من المواطنين، إضافة إلى المستثمرين وأصحاب الأعمال، على متابعة تطورات سعر الدولار بشكل مستمر لاتخاذ قرارات مالية دقيقة مبنية على بيانات رسمية ومحدثة.

وأظهر آخر تحديث لسعر الدولار استقرارًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم، حيث حافظت أسعار الشراء والبيع على مستوياتها دون تغيير مقارنة بالتحديثات السابقة، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري وعدد من البنوك العاملة في السوق المصرفية.

ويعكس هذا الاستقرار حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى أي مستجدات اقتصادية قد تؤثر على حركة العملة خلال الفترة المقبلة.

آخر تحديث لسعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 46.86 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع، وهو السعر الاسترشادي الذي تعتمد عليه البنوك في تحديد أسعار التداول اليومية.

ويعد هذا السعر مؤشرا مهما على اتجاهات سوق الصرف الرسمية، ويستخدمه المتعاملون كمرجع أساسي عند مقارنة أسعار الدولار في البنوك المختلفة. ويؤكد هذا التحديث استمرار حالة الاستقرار في سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري حتى نهاية تعاملات اليوم.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في عدد من البنوك الكبرى.

ويعد البنك الأهلي من أكثر البنوك التي تحظى بمتابعة واسعة من المواطنين نظرا لاتساع شبكة فروعه وانتشار خدماته المصرفية، ما يجعل سعر الدولار به محل اهتمام شريحة كبيرة من العملاء. ويعكس هذا السعر توافقا مع الاتجاه العام للسوق المصرفية اليوم.

سعر الدولار في بنك مصر الخميس

سجل سعر الدولار في بنك مصر 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع، دون أي تغيير في ختام التعاملات.

يأتي هذا الاستقرار متماشيا مع السياسة السعرية لبنك مصر، الذي يحرص على تقديم أسعار متقاربة مع باقي البنوك الحكومية والخاصة، بما يحقق توازنا في سوق الصرف ويحد من الفجوات السعرية بين المؤسسات المصرفية المختلفة.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث معلن. ويؤكد هذا السعر استمرار حالة الثبات في أسعار الدولار داخل البنوك الكبرى، ما يمنح العملاء درجة من الوضوح عند إجراء التعاملات النقدية أو التحويلات المرتبطة بالعملة الأجنبية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib نحو 46.90 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع. ويعد هذا السعر من بين أقل الأسعار المسجلة للشراء اليوم مقارنة ببعض البنوك الأخرى، ما يجعله محط اهتمام بعض المتعاملين الباحثين عن أفضل سعر متاح. ويواصل البنك التجاري الدولي التزامه بالإعلان عن تحديثات الأسعار بشكل منتظم تماشيا مع تطورات السوق.

سعر الدولار في بنك القاهرة

جاء سعر الدولار في بنك القاهرة عند 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع، ليستقر بذلك عند نفس مستويات البنوك الحكومية الأخرى. ويعكس هذا الاستقرار تناغما في سياسات التسعير داخل القطاع المصرفي، خاصة بين البنوك التي تمتلك قاعدة عملاء واسعة وتعاملات يومية مرتفعة.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث متاح. ويؤكد هذا السعر استمرار حالة التوازن في سوق الصرف، مع عدم وجود فروق جوهرية بين أسعار البنوك المختلفة خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار في بنك نكست

بلغ سعر الدولار في بنك نكست 46.90 جنيه للشراء و47.00 جنيه للبيع. ويأتي هذا السعر متقاربا مع ما هو معلن في البنوك الخاصة الأخرى، ما يعكس حالة من الانسجام في أسعار الدولار داخل الجهاز المصرفي.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار في بنك البركة 46.90 جنيه للشراء و47.00 جنيه للبيع. ويواصل البنك الحفاظ على أسعار مستقرة، في ظل متابعة دقيقة لحركة السوق والتحديثات الصادرة عن البنك المركزي.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

جاء سعر الدولار في بنك الكويت الوطني عند 46.89 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع، ليكون من أقل الأسعار المسجلة للبيع اليوم. ويعد هذا السعر خيارا مناسبا لبعض المتعاملين الراغبين في الاستفادة من فروق بسيطة في الأسعار بين البنوك.

ويؤكد هذا العرض الشامل لأسعار الدولار اليوم الخميس 5 فبراير 2026 أن السوق المصرفية المصرية تشهد حالة من الاستقرار النسبي، مع تقارب واضح في أسعار الشراء والبيع بين مختلف البنوك.

ويظل سعر الدولار من أكثر المؤشرات الاقتصادية التي تحظى بمتابعة يومية، نظرا لتأثيره المباشر على الأسعار وحركة الاستيراد والتصدير، إضافة إلى قرارات الأفراد والشركات على حد سواء.