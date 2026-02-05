قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للسفر للجزائر
الزمالك يطلب تأجيل مواجهة سموحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
رفع أسعار الهواتف المصنعة محليا.. اتصالات النواب ترد
هقولك بعد الهوا.. أحمد موسى يرد على سؤال: باقة الإنترنت بتكمل معاك؟
ترامب: إيران تتفاوض معنا وهناك أسطول كبير يقترب منها
حدث طارئ.. أول تعليق من السكة الحديد على شكاوي انتشار حشرات البق بقطاراتها
المادة 19 تنقذ الزمالك من ورطة مباراتي سموحة وكايزر تشيفز
منتج مسلسل روح OFF في أول تعليق بعد قرار منع عرضه: أم جاسر تمتلك موهبة تمثيلية
عطلة 3 أيام رسمياً في مصر.. موعد إجازة عيد الفطر 2026
بعد تدخل قنصلي.. الإفراج عن بحارة مصريين محتجزين في إيران
كاف يتسبب في أزمة بـ لقاء الزمالك وسموحة بالدوري..ماذا حدث؟
دار الإفتاء تحسم الجدل: دم الاستحاضة لا يفطر في رمضان
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في ظل ترقب سياسات الفائدة عالميًا

وكالات

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الخميس، وسط تقلبات جديدة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، فيما يترقب المتعاملون قرارات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، 0.14% إلى 97.82، مسجلًا ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي.

وقال سيم موه سيونغ، محلل العملات الأجنبية لدى "أو.سي.بي.سي" في سنغافورة:
"هناك مؤشرات على العزوف عن المخاطرة. وعندما يسود هذا العزوف، يميل الدولار إلى الارتفاع".

وانخفض اليورو 0.2% إلى 1.1790 دولار قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي، إذ يُتوقع أن يُبقي على معدلات الفائدة دون تغيير. وينصب تركيز المستثمرين على المؤتمر الصحفي الذي سيعقب القرار لتقييم توقعات السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

وتُظهر الأسواق حاليًا أن المتعاملين لا يرجحون خفض معدلات الفائدة هذا العام.

فرغم التقلبات التي هيمنت على الأسواق منذ بداية العام، لا يزال اليورو أعلى بنسبة 0.4% فقط من مستواه عند آخر اجتماع للبنك المركزي الأوروبي في ديسمبر.

ومع ذلك، ارتفع اليورو بنحو 13% مقابل الدولار مقارنة بالعام الماضي، مما زاد من قلق صانعي السياسات بشأن تأثير ذلك على ضغوط الأسعار في المنطقة، في حين انخفض التضخم في منطقة اليورو إلى نحو 1.7%، وهو أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.5% إلى 1.358 دولار قبل قرار بنك إنكلترا بشأن السياسة النقدية، والذي من المتوقع هو الآخر أن يُثبت معدلات الفائدة.

ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تشير تقديرات العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الاتحادي إلى احتمال بنسبة 88% أن يُبقي الفدرالي الأميركي على معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل الذي يستمر يومين وينتهي في 18 مارس.

وفي وقت متأخر من أمس الأربعاء، قالت ليسا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي، إنها قلقة بشأن تباطؤ التقدم في مكافحة التضخم أكثر من ضعف سوق العمل، في إشارة قوية إلى أنها لن تدعم خفضًا آخر لمعدلات الفائدة حتى تبدأ ضغوط الأسعار الناجمة عن الرسوم الجمركية في التراجع.

وارتفع الدولار مقابل الين 0.14% إلى 157.11 ين خلال تعاملات اليوم.

وكان التهديد بتدخل رسمي مشترك من الولايات المتحدة واليابان لدعم الين في 23 يناير قد دفع الدولار إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 152.1 ين.


 

واستقر الدولار مقابل اليوان الصيني في التعاملات الخارجية عند 6.9439 يوان، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، ناقش الجانبان خلاله قضايا التجارة والأمن ومبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان.

وواصلت العملات المشفرة خسائرها، مسجلة أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2024، إذ انخفضت بتكوين 3.54% إلى 70,052.48 دولار، قبل أن تقلص خسائرها وتسجل في أحدث التداولات 71,720 دولارًا، منخفضة 1.7%.

واستقرت عملة إيثر عند نحو 2,135 دولارًا، بعد أن تعافت من أدنى مستوى لها خلال الليل عند 2,068 دولارًا.

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ايمن يونس

أيمن يونس: معتمد جمال يشبه البرتغالي كيروش .. " الاتنين قلبهم ميت"

فرناندو توريس

توريس: من تورط في فضيـ ـحة جزيرة إبستين يجب إعدامه بمكان عام

مي زين الدين

مي زين الدين: فضية البطولة العربية إنجاز مهم وبداية الطريق نحو توهج سلة الكراسي المتحركة في مصر

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

رفع اشغالات

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

