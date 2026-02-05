تراجع أسعار النفط مع تأكيد محادثات أمريكية-إيرانية في عُمان

انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل، اليوم الخميس، بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على عقد محادثات في سلطنة عُمان غدا الجمعة، ما خفّف المخاوف من أن يؤدي أي صراع عسكري محتمل بين البلدين إلى تعطّل إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط الحيوية للإنتاج.

وتراجعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 1.31 دولار، أو ما يعادل 1.89%، إلى 68.15 دولار للبرميل، كما انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.24 دولار، أو 1.90%، لتتداول عند 63.90 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد قفزت بنحو 3% أمس الأربعاء بعد تقرير إعلامي أشار إلى احتمال انهيار المحادثات المقررة بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة.

غير أن مسؤولين من الجانبين أكدوا لاحقاً خلال اليوم نفسه أن المحادثات ستُعقد في موعدها، رغم عدم الاتفاق بعد على القضايا التي ستُطرح للنقاش.

وبحسب مسؤولين من الطرفين، لا تزال هناك فجوة واسعة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن جدول أعمال المحادثات إذ تبدي إيران استعدادها لمناقشة برنامجها النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم مع الدول الغربية، في حين ترغب الولايات المتحدة أيضاً في إدراج ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية، ودعم طهران للجماعات المسلحة الوكيلة في أنحاء الشرق الأوسط، إضافة إلى طريقة تعاملها مع شعبها.

وعلى الرغم من المحادثات المرتقبة، لا تزال هناك مخاوف من أن يمضي الرئيس دونالد ترامب قدماً في تهديداته بتوجيه ضربة عسكرية لإيران، رابع أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وهو ما قد يعرّض المنطقة الغنية بالنفط إلى مواجهة أوسع.

وإلى جانب احتمال تعطّل الإنتاج الإيراني في حال اندلاع صراع، تتزايد المخاوف من تأثر صادرات منتجين آخرين في منطقة الخليج.

ويمر نحو خُمس إجمالي استهلاك النفط العالمي عبر مضيق هرمز الواقع بين عمان وإيران.

كما تُصدّر دول أخرى أعضاء في أوبك، هي السعودية والإمارات والكويت والعراق، معظم إنتاجها النفطي عبر المضيق، إضافة إلى إيران.

وقال محللون إن قوة الدولار الأمريكي وتقلبات أسعار المعادن النفيسة أسهمتا أيضاً في الضغط على أسعار السلع الأولية وعلى شهية المخاطرة في الأسواق بشكل عام اليوم.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة انخفضت خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن اجتاحت عاصفة شتوية مناطق واسعة من البلاد، علماً أن الولايات المتحدة تُعد أكبر منتج ومستهلك للنفط الخام في العالم.