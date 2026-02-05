قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تشكل القهوة خطرًا على مرضى ارتفاع ضغط الدم؟.. دراسة توضح
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة
50 % خصم على الخدمات لأصحاب المعاشات.. مقترح برلماني لدعم المتقاعدين
" الوزراء" يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول الدور المتزايد للابتكار في تنويع مصادر المعادن
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر
الخارجية الصينية: نأسف لانتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» بين واشنطن وموسكو
مصر تدعو لتخطي أي خلافات لصون الأمن الإقليمي وتحقيق مصالح الشعوب
إشتروا عقارات وسيارات.. 3 تجار آثار يغسلون 150 مليون جنيه
تضم 32 واعظًا.. «البحوث الإسلامية» يُوفد قافلة دعوية مُوسعة إلى البحر الأحمر لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال
وزير الري: دمج أحدث التكنولوجيات ضمن منظومة العمل بأجهزة وقطاعات الوزارة
مدينة العام السياحية 2026.. أسوان تحصد الجائزة للعام الثاني على التوالي
من برلين إلى أوروبا.. شراكات هولندية جديدة لدعم الصادرات الزراعية المصرية
النفط يتراجع 2% مع تهدئة التوترات وترقب المحادثات الأميركية الإيرانية

وكالات

انخفضت أسعار النفط بنحو 2% اليوم الخميس، بعدما اتفقت الولايات المتحدة وإيران على عقد محادثات في عُمان غداً الجمعة، ما هدّأ المخاوف من اندلاع صراع عسكري محتمل قد يعطّل الإمدادات من هذه المنطقة المحورية المنتجة للنفط.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.44 دولار، أو 2.07%، إلى 68.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:35 بتوقيت غرينتش. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.34 دولار، أو 2.06%، إلى 63.80 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بنحو 3% أمس الأربعاء، بعد أن أشار تقرير إعلامي إلى احتمال انهيار المحادثات المقررة بين الولايات المتحدة وإيران غداً الجمعة. 
إلا أن مسؤولين من الجانبين صرّحوا في وقت لاحق من اليوم نفسه بأن المحادثات ستُعقد في موعدها، رغم عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المواضيع المطروحة على جدول الأعمال.

وقال موكيش ساهديف، الرئيس التنفيذي لشركة استشارات الطاقة «إكس أناليستس»، إن «أسعار النفط تخلّت عن جزء من علاوة المخاطر الجيوسياسية بعد أنباء المحادثات الأميركية الإيرانية في عُمان غداً الجمعة».

ولا يزال الجانبان متباعدين للغاية بشأن بنود المحادثات؛ إذ تُبدي إيران انفتاحاً على مناقشة برنامجها النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، مع الدول الغربية، في حين ترغب الولايات المتحدة أيضاً في إدراج صواريخ إيران الباليستية ودعمها لجماعات مسلحة تعمل بالوكالة عنها في أنحاء الشرق الأوسط، فضلاً عن طريقة تعاملها مع شعبها.

ورغم المحادثات المرتقبة، لا تزال هناك مخاوف من أن يمضي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تنفيذ تهديداته بضرب إيران، رابع أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدّرة للبترول (أوبك)، ما قد يؤدي إلى اندلاع مواجهة أوسع في المنطقة الغنية بالنفط.

وإلى جانب احتمال تعطل الإنتاج الإيراني في حال نشوب صراع، تبرز مخاوف من تأثّر صادرات الدول الخليجية الأخرى.

ويمر نحو خُمس إجمالي استهلاك النفط العالمي عبر مضيق هرمز، الواقع بين عُمان وإيران. 
وتصدّر دول أخرى أعضاء في منظمة أوبك، مثل السعودية والإمارات والكويت والعراق، معظم نفطها الخام عبر المضيق، بالإضافة إلى إيران نفسها.

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء انخفاض مخزونات النفط خلال الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، أكبر منتج ومستهلك للنفط الخام في العالم، بعد أن اجتاحت عاصفة شتوية مناطق واسعة من البلاد.

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟
كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

