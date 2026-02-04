ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

واصلت أسعار النفط صعودها، اليوم “الأربعاء”، مدفوعة بمخاوف من تصعيد محتمل للتوترات في الشرق الأوسط، بعد حوادث عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة حساسة تشكل شريانًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة العالمية.

وسجلت عقود خام برنت ارتفاعًا بنحو 15 سنتًا، أو ما يعادل 0.2%، لتصل إلى 67.48 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتًا، أو 0.4%، إلى 63.49 دولارًا للبرميل، بحلول صباح اليوم بتوقيت غرينتش.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن قفز الخامان بنحو 2% خلال جلسة الثلاثاء، عقب تطورات أمنية زادت من قلق المستثمرين بشأن احتمال تعطل إمدادات النفط، لا سيما عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.

توتر واشنطن وطهران

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيّرة إيرانية اقتربت بشكل وصفته بـ«العدائي» من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن في بحر العرب، في حادثة كانت رويترز أول من أورد تفاصيلها.

وفي تطور منفصل، أفادت مصادر ملاحية وشركة استشارات أمنية بأن زوارق إيرانية مسلحة اقتربت من ناقلة نفط ترفع العلم الأمريكي شمال سلطنة عمان، أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من مواجهة أوسع قد تؤثر على حركة الملاحة وتدفقات النفط.

ويمر عبر مضيق هرمز الجزء الأكبر من صادرات النفط لدول أوبك، وعلى رأسها السعودية وإيران والإمارات والكويت والعراق، خاصة نحو الأسواق الآسيوية. وكانت إيران ثالث أكبر منتج للنفط داخل المنظمة خلال عام 2025، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

غموض المفاوضات النووية

في السياق ذاته، زادت حالة عدم اليقين في الأسواق بعد تقارير أفادت بأن طهران تشترط عقد المحادثات المرتقبة مع واشنطن في سلطنة عمان بدلًا من تركيا، مع حصر جدول الأعمال في الملف النووي فقط، وهو ما يثير الشكوك حول إمكانية انعقاد الاجتماع في موعده.

مخزونات أمريكية تدعم الأسعار

كما تلقت أسعار النفط دعمًا إضافيًا من بيانات صناعية أظهرت تراجعًا حادًا في مخزونات النفط الخام الأمريكية، حيث انخفضت بأكثر من 11 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وفق أرقام معهد البترول الأمريكي، في وقت كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع المخزونات.

ومن المنتظر أن تصدر البيانات الرسمية لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم، وسط ترقب المستثمرين لتأكيد حجم التراجع وتأثيره على السوق.

عوامل داعمة إضافية

وساهمت عوامل أخرى في دعم الأسعار، من بينها اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والهند عزز الآمال بزيادة الطلب العالمي على الطاقة، إلى جانب استمرار الهجمات الروسية على أوكرانيا، ما يغذي المخاوف من بقاء النفط الروسي تحت طائلة العقوبات لفترة أطول.

وتوقع محللون أن يواصل خام غرب تكساس التداول قرب مستوى 65 دولارًا للبرميل في المدى القريب، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتذبذب المعطيات المتعلقة بالعرض والطلب العالميين.