رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
بعد تأكيد مصادر حكومية.. إجراءات التعديل الوزاري وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب
رئيس نقل النواب يكشف لـ"صدى البلد" أسباب سحب الحكومة لمشروع قانون المرور
دهب وفلوس كتير.. تفاصيل ضبط عصابة المخدرات بالمقطم
محامي بدرية طلبة يطالب بتعويض مليون جنيه في قضية سب وقذف إعلامي شهير
محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان
18 شهيدا بينهم 14 في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة منذ فجر اليوم
إعلام عبري: استعدادات لاستهداف مواقع عسكرية بغزة بعد إصابة ضابط
تعادلات بلا نكهة وأهداف قليلة.. الجولة 20 تفضح أزمة الإبداع الهجومي فى دوري روشن السعودي
بعد فتح رفح مجددا.. ماذا يخطط ترامب لغزة في المرحلة المقبلة؟
مرتبات تصل إلى 35 ألف جنيه.. وزارة العمل تقدم فرص عمل بمشروع الضبعة النووية
قفزة تاريخية في أسعار الذهب والفضة اليوم
أخبار العالم

ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

واصلت أسعار النفط صعودها، اليوم “الأربعاء”، مدفوعة بمخاوف من تصعيد محتمل للتوترات في الشرق الأوسط، بعد حوادث عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة حساسة تشكل شريانًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة العالمية.

وسجلت عقود خام برنت ارتفاعًا بنحو 15 سنتًا، أو ما يعادل 0.2%، لتصل إلى 67.48 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتًا، أو 0.4%، إلى 63.49 دولارًا للبرميل، بحلول صباح اليوم بتوقيت غرينتش.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن قفز الخامان بنحو 2% خلال جلسة الثلاثاء، عقب تطورات أمنية زادت من قلق المستثمرين بشأن احتمال تعطل إمدادات النفط، لا سيما عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.

توتر واشنطن وطهران

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيّرة إيرانية اقتربت بشكل وصفته بـ«العدائي» من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن في بحر العرب، في حادثة كانت رويترز أول من أورد تفاصيلها.

وفي تطور منفصل، أفادت مصادر ملاحية وشركة استشارات أمنية بأن زوارق إيرانية مسلحة اقتربت من ناقلة نفط ترفع العلم الأمريكي شمال سلطنة عمان، أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من مواجهة أوسع قد تؤثر على حركة الملاحة وتدفقات النفط.

ويمر عبر مضيق هرمز الجزء الأكبر من صادرات النفط لدول أوبك، وعلى رأسها السعودية وإيران والإمارات والكويت والعراق، خاصة نحو الأسواق الآسيوية. وكانت إيران ثالث أكبر منتج للنفط داخل المنظمة خلال عام 2025، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

غموض المفاوضات النووية

في السياق ذاته، زادت حالة عدم اليقين في الأسواق بعد تقارير أفادت بأن طهران تشترط عقد المحادثات المرتقبة مع واشنطن في سلطنة عمان بدلًا من تركيا، مع حصر جدول الأعمال في الملف النووي فقط، وهو ما يثير الشكوك حول إمكانية انعقاد الاجتماع في موعده.

مخزونات أمريكية تدعم الأسعار

كما تلقت أسعار النفط دعمًا إضافيًا من بيانات صناعية أظهرت تراجعًا حادًا في مخزونات النفط الخام الأمريكية، حيث انخفضت بأكثر من 11 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وفق أرقام معهد البترول الأمريكي، في وقت كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع المخزونات.

ومن المنتظر أن تصدر البيانات الرسمية لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم، وسط ترقب المستثمرين لتأكيد حجم التراجع وتأثيره على السوق.

عوامل داعمة إضافية

وساهمت عوامل أخرى في دعم الأسعار، من بينها اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والهند عزز الآمال بزيادة الطلب العالمي على الطاقة، إلى جانب استمرار الهجمات الروسية على أوكرانيا، ما يغذي المخاوف من بقاء النفط الروسي تحت طائلة العقوبات لفترة أطول.

وتوقع محللون أن يواصل خام غرب تكساس التداول قرب مستوى 65 دولارًا للبرميل في المدى القريب، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتذبذب المعطيات المتعلقة بالعرض والطلب العالميين.

