القابضة لكهرباء مصر تكرم فريق المنصة الموحدة لفوزه بجائزة التميز الحكومي

عقد مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر اجتماعًا رسميًا، برئاسة المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة، لتكريم المهندس الدكتور خالد الدستاوي، العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع، إلى جانب فريق عمل المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وذلك بمناسبة حصول المنصة على المركز الثاني في جائزة التميز الحكومي، في إنجاز يعكس التزام قطاع الكهرباء بدعم التحول الرقمي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحسب بيان صادر عن النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، فقد جرى التكريم بحضور المهندس محمود النقيب، العضو المتفرغ لشئون شركات الإنتاج، والمحاسبة عزة رمضان، العضو المتفرغ للشئون المالية، والمستشار هشام فؤاد، رئيس العامة للمرافق وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة، بالإضافة إلى قيادات الشركة وفريق عمل المنصة الموحدة.

وأشاد جابر الدسوقي بالدور المحوري الذي تقوم به المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء في تحسين جودة الخدمات وتيسير حصول المشتركين عليها في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومثمّنًا الجهود الكبيرة والدعم المستمر الذي قدمه الدكتور خالد الدستاوي وفريق العمل.

ونقل رئيس الشركة القابضة تهنئة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يُعد تتويجًا لخطة عمل متكاملة وجهود مكثفة لتطوير منظومة خدمات الكهرباء والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.

من جانبه، أعرب خالد الدستاوي عن خالص شكره وتقديره للدكتور محمود عصمت والمهندس جابر الدسوقي، مشيدًا بالدعم المتواصل وتذليل العقبات، ما أسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق هذا التميز.

وأكد أن المنصة الموحدة أصبحت نموذجًا متقدمًا للخدمات الذكية، وفرت حلولًا ميسرة وآمنة لجميع المشتركين بمختلف قطاعات الكهرباء، مشيدًا بالجهود المتواصلة لفريق العمل في تحسين مستوى الخدمة على مستوى الجمهورية.

بدوره، أعرب هشام فؤاد عن سعادته بهذا الإنجاز، معتبرًا أنه يعكس التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع الكهرباء، ووجّه التهنئة إلى وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة والدكتور خالد الدستاوي وفريق المنصة الموحدة.

وأكد فؤاد أن هذا النجاح يمثل نقلة نوعية في منظومة خدمات الكهرباء، ويجسد كفاءة الكوادر الوطنية القادرة على تنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير الخدمات للمواطنين.

وكانت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء حصدت في وقت سابق المركز الثاني بجائزة التميز الحكومي خلال احتفالية رسمية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تسلّم الجائزة خالد الدستاوي، في تأكيد جديد على الدور الحيوي للمنصة في تطوير خدمات الكهرباء ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي.