القصة الكاملة لمصرع عامل سقط من أعلى مئذنة مسجد تحت الإنشاء بسوهاج
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
الطالب المصري يتفوق على الأجنبي بـ 5 مرات
الرئيس السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة إلى الحاكم العام ورئيس وزراء نيوزيلندا بمناسبة العيد القومي
ارتفاع أسعار الذهب قرب 5100 دولار مدفوعة بتوترات ترامب وإيران.. فما القادم؟
الهلال الأحمر يستعد لتقديم الخدمات الإنسانية للمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين إلى مصر
ست قوية ومسيطرة.. درة تكشف تفاصيل دورها فى علي كلاي
قديم والمتهم محبوس.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو مـ.قتل سائق على يد ضابط شرطة
أبو الغيط: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أساليب عمل الحكومات العربية
محمد صلاح يحتفل برقم قياسي جديد مع ليفربول
معبر رفح يعمل بكامل طاقته لتيسير عودة الفلسطينيين
أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية
برلمان

نائب: نقدر دور وزارة التخطيط ونوافق على منحة بنك التنمية الإفريقي

النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، تقديره للدور المحوري الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إدارة اتفاقات المنح وتعزيز الشراكات الدولية، باعتباره دورًا أصيلًا يهدف إلى تعظيم الاستفادة من التمويلات الخارجية بما يخدم خطط الدولة التنموية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (735) لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي.

وأوضح النائب أن هذه المنحة تستهدف تقديم دعم مؤسسي لوزارة التخطيط، إلى جانب تعزيز وبناء قدرات العاملين بها، وهو ما ينعكس إيجابًا على كفاءة التخطيط الحكومي ودعم مختلف قطاعات الدولة، مؤكدًا موافقته على اتفاق المنحة في هذا الإطار.

وفي الوقت نفسه، أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر عن عدد من التحفظات المهمة، أبرزها ضرورة العمل على توفير منح مماثلة لدعم باقي الوزارات والعاملين بالدولة، وخاصة الوزارات الخدمية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر ، والتأكيد على عدم توجيه أموال المنحة إلى المكافآت أو البدلات أو الاستعانة الشكلية بالمستشارين، دون مردود حقيقي ، وتوجيه المنحة بشكل أساسي إلى تأهيل وتدريب العاملين وتعزيز قدراتهم الفنية والمؤسسية، باعتبار ذلك استثمارًا طويل الأجل يعود بالنفع على منظومة العمل الحكومي ككل.

وشدد النائب أحمد عصام في ختام  كلمته، على أن مجلس النواب، بوصفه ممثلًا للشعب، سيتابع بدقة أوجه صرف المنحة، لضمان الالتزام الكامل بأهدافها وتحقيق أقصى استفادة منها لصالح الدولة والمواطن.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اتفاقات المنح وتعزيز الشراكات الدولية خطط الدولة التنموية الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار هشام بدوي

