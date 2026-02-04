المكتب السياسي لـ سيف الإسلام يكشف تفاصيل مثيرة بشأن أغتيال نجل القذافي

كشف ‌‏المكتب السياسي لسيف الإسلام القذافي، أن نجل الرئيس الليبي السابق ، كان صائما وكان يتحضر للإفطار في حديقة منزله عند اغتياله.

وقال ‌‏المكتب السياسي لسيف الإسلام في تصريحات له : جثمان سيف الإسلام لدى السلطات المختصة والطب الشرعي.

وأضاف ‌‏المكتب السياسي لسيف الإسلام: سيف الإسلام قتل بالرصاص في منزله‌ والمسلحون قفزوا من سور الحديقة وأطلقوا الرصاص على سيف الإسلام.

وتابع ‌‏المكتب السياسي : نثق في فريق الحماية لسيف الإسلام القذافي، مضيفا: سيف الإسلام لم يكن مهتما بالحماية الأمنية ويتنقل بسيارة واحدة.

فيما ذكرت تقارير إعلامية ‌‏نقلا عن مصادرها : وجدا قتيلان آخران مع سيف الإسلام القذافي.

‌‏ولفتت المصادر ‌‏إلى أن إحدى الرصاصات أصابت رأس سيف الإسلام القذافي ما أدى إلى وفاته.