المكتب السياسي لـ سيف الإسلام يكشف تفاصيل مثيرة بشأن أغتيال نجل القذافي

كشف المكتب السياسي لسيف الإسلام القذافي، أن نجل الرئيس الليبي السابق ، كان صائما وكان يتحضر للإفطار في حديقة منزله عند اغتياله.
وقال المكتب السياسي لسيف الإسلام في تصريحات له : جثمان سيف الإسلام لدى السلطات المختصة والطب الشرعي.
وأضاف المكتب السياسي لسيف الإسلام: سيف الإسلام قتل بالرصاص في منزله والمسلحون قفزوا من سور الحديقة وأطلقوا الرصاص على سيف الإسلام.
وتابع المكتب السياسي : نثق في فريق الحماية لسيف الإسلام القذافي، مضيفا: سيف الإسلام لم يكن مهتما بالحماية الأمنية ويتنقل بسيارة واحدة.
فيما ذكرت تقارير إعلامية نقلا عن مصادرها : وجدا قتيلان آخران مع سيف الإسلام القذافي.
ولفتت المصادر إلى أن إحدى الرصاصات أصابت رأس سيف الإسلام القذافي ما أدى إلى وفاته.