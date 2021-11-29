قوة عسكرية طوقت المحكمة.. بيان عاجل من سيف القذافي بعد عرقلة نظر الطعن الانتخابي

قال سيف الإسلام القذافي اليوم الاثنين، إن قوة عسكرية طوقت مبنى محكمة سبها الابتدائية لليوم الثاني على التوالي، ومنعت القضاة والموظفين من الدخول.

وكتب سيف الإسلام القذافي عبر حسابه على منصة فيسبوك، اليوم الاثنين، أن ذلك تسبب في تأجيل النظر في الطعن المقدم من محاميه ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات بشأن استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وكانت مفوضية الانتخابات الليبية، قالت في قرار أولي، إن سيف الإسلام القذافي غير مؤهل لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة في البلاد.

ومن المقرر أن تجري ليبيا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر، بعد سنوات من المحاولات بقيادة الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية وتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.