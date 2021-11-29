الرئيس التونسي يقيل مدير عام شركة توزيع البترول

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، أمرين رئاسيين يقضيان تباعا بإنهاء تسمية نبيل صميدة الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول، وبتسمية خالد بتين خلفا له.

والأسبوع الماضي، أمر الرئيس قيس سعيد بإنهاء تكليف محمد صدقي بوعون بمهام وال بولاية سيدي بوزيد.

وتضمن قرار الرئيس التونسي إنهاء تكليف منصف شلاغمية بمهام وال بولاية قبلي.

وكان قيس سعيد أنهى مهام عدد من السفراء والقناصل والمفوضين الدبلوماسيين، بعد أيام قليلة من إعفاء 20 شخصا من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.

ووفقا للجريدة الرسمية التونسية، أمر قيس سعيد بانهاء مهام مستشارة المصالح العمومية المكلفة بمهام سفير فوق العادة ومفوضة تونس في برلين حنان التاجوري، والوزيرة المفوضة خارج الرتبة المكلفة بمهام سفير فوق العادة في بريتوريا نرجس الدريدي، والوزير المفوض خارج الرتبة المكلف بمهام سفير فوق العادة ومفوض تونس في أنقرة محمد فيصل بن مصطفى.

كما أنهى الرئيس التونسي مهام الوزيرة المفوضة المكلفة بمهام قنصل تونس في مونريال لمياء القدادي، وقنصل تونس في ليون سامي محمد سيك سالم، والوزيرة المفوضة المكلفة بمهام قنصل تونس في بروكسل راضية امال بن صالح، والوزيرة المفوضة المكلفة بمهام قنصل تونس في غرونوبل سمية الزرعي.