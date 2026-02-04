قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد عبد القادر يعلن الرحيل عن الاهلي برسالة مؤثرة
موقع «صدى البلد» ينعى والدة الزميل أحمد شوشة
توروب يمنح لاعبي الأهلي راحة اليوم من التدريبات
واشنطن توافق على نقل محادثاتها مع إيران من تركيا إلى سلطنة عمان
ترامب يتخذ قرارا هاما بشأن أفريقيا
المجلس الرئاسي الليبي: نؤكد ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب قيادته
تسليم جثـ.مان سيف الإسلام القذافي إلى قبيلته.. والدفن بسرت
رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 4 اتفاقيات دولية
الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالجيزة والشرقية لمخالفات جسيمة
السفير الألماني بالقاهرة.. "بعد اذن القطة عندي ميعاد مهم"
هداف الدوري.. تعرف علي أرقام تريزيجيه مع الأهلي حتى الآن
غارات إسرائيلية مروعة.. 20 شهيدا في غزة.. واستئناف عبور المشاة في رفح بعد توقف قصير
تحقيقات وملفات

صفقات الشتاء .. انجلترا أولا وايطاليا وصيفا والسعودية تفرض نفسها وتتفوق على الليجا وتقترب من البوندسليجا .. والبرازيل مفاجآة

الليجا الاسبانية
الليجا الاسبانية

واصل الدوري الإسباني ابتعاده عن سباق الإنفاق في سوق الانتقالات بعدما أنهى فترة الانتقالات الشتوية لعام 2026 في المركز الخامس والأخير بين الدوريات الأوروبية الكبرى في مؤشر جديد على التحديات الاقتصادية التي تواجه أندية الليجا خلال السنوات الأخيرة.

وكشف تقرير صحفي إسباني أن أندية الدوري الإسباني جاءت للموسم الثالث على التوالي في ذيل ترتيب الدوريات الخمس الكبرى من حيث حجم الإنفاق الشتوي خلف كل من الدوري الإنجليزي الممتاز والإيطالي والألماني والفرنسي رغم تسجيل زيادة ملحوظة مقارنة بالموسم الماضي.

وبحسب الأرقام بلغ إجمالي ما أنفقته أندية الليجا خلال سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة نحو 75.3 مليون يورو وهو رقم يمثل أكثر من ضعف ما تم إنفاقه في شتاء الموسم السابق الذي لم يتجاوز 32.84 مليون يورو. ورغم هذا التحسن النسبي فإن المبلغ لا يزال محدودًا للغاية مقارنة بحجم الإنفاق في الدوريات المنافسة.

ويبرز التراجع الحالي بشكل أوضح عند مقارنته بما أنفقته أندية الدوري الإسباني في فترات سابقة حيث شهدت الليجا ذروة إنفاق خلال مواسم ما قبل 2020. ففي موسم 2017-2018 تجاوزت قيمة الصفقات الشتوية حاجز 288 مليون يورو بينما سجلت 162.13 مليون يورو في موسم 2019-2020 و114.15 مليون يورو في موسم 2018-2019 وهو ما يوضح الفارق الكبير بين الماضي والحاضر.

صدارة انجليزية 

وعلى الجانب الآخر واصل الدوري الإنجليزي الممتاز فرض هيمنته المطلقة على سوق الانتقالات بعدما تصدر الترتيب بإنفاق ضخم بلغ 453.17 مليون يورو ليؤكد مجددًا الفجوة المالية الكبيرة التي تفصله عن بقية الدوريات.

الايطالي الثانى 

وحل الدوري الإيطالي (سيري آ) في المركز الثاني عالميًا من حيث الإنفاق الشتوي بعدما بلغت قيمة صفقاته نحو 244 مليون يورو فيما جاء الدوري الفرنسي (ليج 1) ثالثًا على مستوى أوروبا بإنفاق قدره 105 ملايين يورو. 

أما الدوري الألماني (بوندسليجا) فاحتل المركز الرابع أوروبيًا بإجمالي إنفاق بلغ 97 مليون يورو.

وتشير قراءة الاتجاه العام خلال السنوات العشر الأخيرة إلى أن الدوري الإسباني يعاني من تراجع مستمر في قدرته على مجاراة منافسيه ماليًا إذ لم يتمكن من التفوق على الدوري الإيطالي سوى في مناسبتين فقط كما تفوق على الدوري الألماني والفرنسي في عدد محدود من المواسم أغلبها قبل عام 2020. في المقابل ظل الفارق مع الدوري الإنجليزي كبيرًا طوال العقد الماضي.

البرازيلي الثالث 

وعلى مستوى الدوريات العالمية خارج أوروبا جاء الدوري البرازيلي في المركز الثالث عالميًا والأول خارج القارة الأوروبية بإنفاق وصل إلى 202 مليون يورو متقدمًا على الدوري الأمريكي الذي حل رابعًا عالميًا بـ144 مليون يورو.

كما واصل الدوري السعودي للمحترفين حضوره القوي في سوق الانتقالات بعدما احتل المركز السابع عالميًا بإنفاق بلغ 93 مليون يورو متفوقًا على الدوري الإسباني بفارق واضح ومقتربًا من أرقام الدوري الألماني.

فيما جاء الدوري التركي في المركز التاسع عالميًا بـ71 مليون يورو يليه الدوري البرتغالي في المرتبة العاشرة بإجمالي 59 مليون يورو.

وتعكس هذه الأرقام واقعًا جديدًا في كرة القدم العالمية حيث تتغير موازين القوة المالية في وقت يواجه فيه الدوري الإسباني ضغوطًا متزايدة للبحث عن حلول اقتصادية تعيد له قدرته على المنافسة محليًا وقاريًا.

الانتقالات الشتوية الدوريات الأوروبية أندية الليجا أندية الدوري الإسباني الدوري الإنجليزي الدوريات الخمس الكبرى

