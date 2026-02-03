من هدوء الشتاء إلى صيف ساخن.. صفقات كبرى على وشك الرحيل ومحمد صلاح يتصدر المشهد

كشف موقع "جول" العالمي عن توقعاته لسوق الانتقالات الصيفية لعام 2026 مشيرًا إلى أن الحركة المقبلة قد تكون استثنائية، وأبرزها احتمالية رحيل محمد صلاح، قائد منتخب مصر عن صفوف ليفربول الإنجليزي.

هدوء الشتاء يمهد لصيف ساخن

وأشار الموقع إلى أن فترة الانتقالات الشتوية الماضية كانت هادئة نسبيًا لكنها تمهد لصيف مليء بالحركة قد يشهد صفقات كبرى وانتقالات مثيرة.

ومع قرب فتح نافذة الانتقالات في يونيو، تتجه الأنظار نحو نجوم كبار ومواهب صاعدة، إضافة إلى لاعبين يقتربون من انتهاء عقودهم.

كأس العالم 2026 يضيف الإثارة

يتوقع أن تفرز بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك أسماء جديدة تخطف الأضواء، وتفتح أمامها أبواب الانتقال إلى كبار الأندية الأوروبية والعالمية، مما يجعل السوق الصيفي أكثر سخونة وتشويقًا.

محمد صلاح بين البقاء والرحيل

أكد التقرير أن محمد صلاح قد يكون أبرز المحركات لهذا الميركاتو. ورغم التهدئة التي حصلت بينه وبين يورغن كلوب بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات متتالية لا تزال مؤشرات الرحيل قائمة.

ومع تبقي عام واحد على عقده سيكون الصيف المقبل فرصة أخيرة أمام ليفربول لتحقيق أقصى استفادة مالية، خاصة مع الاهتمام المتزايد من الأندية السعودية.

قائمة النجوم المتوقع رحيلهم أو انتقالهم

تناول التقرير 20 لاعبًا يُتوقع أن يكونوا محور سوق الانتقالات الصيفية، ومن أبرزهم:

محمد صلاح (ليفربول)

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)

جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد)

كريم أديمي ونيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند)

هاري ويلسون (فولهام)

إيدرسون (أتالانتا)

آدم وارتون وجان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)

إليوت أندرسون (نوتنجهام فورست)

أيوب بوعدي (ليل)

كارلوس باليبا (برايتون)

يان ديوماندي (لايبزيج)

دوسان فلاهوفيتش (يوفنتوس)

سافينيو (مانشستر سيتي)

رودريجو مورا (بورتو)

تينو ليفرامينتو (نيوكاسل)

إبراهيما كوناتي (ليفربول)

ليون جوريتزكا (بايرن ميونخ)

صيف 2026.. ترقب وتحركات كبرى

من المتوقع أن يكون سوق الانتقالات الصيفي 2026 استثنائيًا، مع ترقب جماهيري واسع لأي مفاجآت، خاصة على صعيد نجوم كرة القدم العالمية الذين قد يعيدون رسم خريطة السوق بشكل كامل.