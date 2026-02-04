قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة يبحث مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع تسريع مشروعات تطوير المستشفيات

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والوفد المرافق من ممثلي المصانع والشركات التابعة للهيئة، لبحث تعزيز التعاون المشترك ومراجعة آليات تنفيذ الأعمال الإنشائية ومشروعات تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية.

وأكد الوزير أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها الهيئة العربية للتصنيع لما تمتلكه من إمكانات فنية وصناعية متميزة، مشدداً على حرص الوزارة على التنسيق الكامل مع جميع جهات الدولة لتحقيق الصالح العام ووضع مصلحة المواطن في المقام الأول.

تحقيق الأهداف المرجوة

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار بمراجعة شاملة لجميع الجهات التابعة للوزارة، والتنسيق المستمر مع الهيئة لمتابعة المشروعات الجارية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، وتذليل أي عقبات لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبه، أكد اللواء مختار عبد اللطيف التزام الهيئة الكامل بدعم خطط وزارة الصحة، وتنفيذ المشروعات المكلفة بها وفق أحدث النظم الهندسية والتكنولوجية، مشيراً إلى تسخير قدرات الهيئة الصناعية للمساهمة في تطوير المنشآت الصحية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع ناقش تفصيلياً المشروعات الإنشائية والتطويرية الجارية، ومتابعة الموقف التنفيذي لها، موكداً توجيه الوزير بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليم المشروعات، مع التركيز على تجهيز المنشآت بأحدث المعدات والتجهيزات الطبية، وتطوير المستشفيات لتحسين جودة الخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية إلى أعلى مستوياتها.

