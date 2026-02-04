قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطالب المصري يتفوق على الأجنبي بـ 5 مرات
الرئيس السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة إلى الحاكم العام ورئيس وزراء نيوزيلندا بمناسبة العيد القومي
ارتفاع أسعار الذهب قرب 5100 دولار مدفوعة بتوترات ترامب وإيران.. فما القادم؟
الهلال الأحمر يستعد لتقديم الخدمات الإنسانية للمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين إلى مصر
ست قوية ومسيطرة.. درة تكشف تفاصيل دورها فى علي كلاي
قديم والمتهم محبوس.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو مـ.قتل سائق على يد ضابط شرطة
القصة الكاملة لمصرع عامل سقط من أعلى مئذنة مسجد تحت الإنشاء بسوهاج
أبو الغيط: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أساليب عمل الحكومات العربية
محمد صلاح يحتفل برقم قياسي جديد مع ليفربول
معبر رفح يعمل بكامل طاقته لتيسير عودة الفلسطينيين
أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية
رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نتراجع عن أهداف الحرب ونزع سلاح حماس
ديني

نظير عياد: جناح دار الإفتاء بمعرض الكتاب حقق نجاحا باهرا

أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري
أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري
إيمان طلعت

تقدم د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة إلى للدكتور، أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري؛ بمناسبة النجاح الباهر الذي حققه معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57  وما شهده من إقبال جماهيري واسع وتنظيم متميز يعكس المكانة الثقافية الرائدة لمصر.

وأكد فضيلة مفتي الجمهورية، أن معرض القاهرة للكتاب يمثل منصة ثقافية كبرى وقوة ناعمة حقيقية للدولة المصرية، من خلال ما يسهم به في نشر المعرفة وتعزيز الوعي العام، مشيدًا بالجهود التي بذلتها وزارة الثقافة المصرية وجميع الجهات المعنية في إخراج هذا العرس العلمي والثقافي والفكري الكبير بالصورة الحضارية التي تليق بمكانة مصر الثقافية ودورها التاريخي في دعم حركة الفكر والنشر في العالم العربي، مشيدًا بتنوع الفعاليات والأنشطة الفكرية والثقافية التي استقطبت مختلف فئات المجتمع، ولا سيما الشباب، بما يسهم في ترسيخ قيم الوعي، متمنيًا دوام النجاح والتوفيق لكل الجهود الرامية إلى دعم الثقافة وبناء الوعي المجتمعي.

كما وجَّه مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، شكره وتقديره لفريق العمل القائم على جناح دار الإفتاء المصرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك في ختام الفعاليات الفكرية والثقافية التي شهدها الجناح طوال أيام المعرض، مشيدًا بما بذلوه من جهد أسهم في خروج مشاركة دار الإفتاء بصورة مشرفة عكست رسالتها العلمية والثقافية.

وأكد فضيلة مفتي الجمهورية، خلال لقائه بفريق العمل في ختام المشاركة، أن النجاح الذي حققه جناح دار الإفتاء هذا العام جاء نتيجة روح العمل الجماعي والحرص على التواصل المباشر مع جمهور المعرض، خاصة فئة الشباب، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير الذي شهده الجناح يعكس ثقة الجمهور في المنهج الوسطي الرصين الذي تتبناه دار الإفتاء، ودورها في تقديم خطاب ديني مستنير يواكب قضايا العصر.

وشهد جناح دار الإفتاء المصرية إقبالًا ملحوظًا من الزائرين والباحثين والمهتمين بالشأن الفكري والديني، حيث لاقت إصدارات الدار الفقهية والفكرية رواجًا واسعًا، كما حظيت الندوات واللقاءات الفكرية التي نظمها الجناح بحضور وتفاعل كبيرين، وأسهمت في مناقشة قضايا معاصرة تعزز الوعي المجتمعي وترسخ قيم الوسطية والاعتدال.

من جانبهم، أعرب فريق عمل جناح دار الإفتاء عن تقديرهم لفضيلة مفتي الجمهورية، مؤكدين أن دعم فضيلته وتوجيهاته المستمرة كانا عاملًا رئيسًا في نجاح مشاركة الدار، ومواصلة دورها في نشر الفكر الوسطي وبناء الوعي.

مفتي الجمهورية أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة معرض القاهرة الدولي للكتاب

