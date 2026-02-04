أكد الدكتور عماد علي أستاذ ورئيس قسم الرياضيات بكلية التربية بجامعة عين شمس، أن المنح التعليمية للطلاب مهمة لأنها تفتح افاق جديدة ومختلفة، ويتم الدخول في ثقافات جديدة، تعود بالنفع على الباحث والدولة.

وأضاف الدكتور عماد علي ، خلال حواره ببرنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن لدية إيمان بأن الطالب المصري مميز عن الطالب في أي دولة خارجية، وأنه يرى أن الطالب المصري يتفوق على الأجنبي بـ 5 مرات.



ولفت إلى أن الطالب في الخارج يعمل وفق منظومة، وأن كل شخص له دور، ويعمل به وبعد ذلك ينتج، لكن في مصر نحتاج لـ تعظم دور الأفراد حالة العمل في المؤسسات الكبيرة.



وأشار إلى أن الدول الخارجية تهتم بـ تطبيقات بعض الأمور، وأنها توظف على شخص في المكان الذي يناسبه.

