وكيل تعليم بورسعيد يوجه بسرعة تسليم الكتب المدرسية

تفقد محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، مدرستي اليرموك الابتدائية والغرفة التجارية الثانوية بنات التابعتين لإدارة جنوب التعليمية.

يأتى ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والاستعداد لانطلاق الفصل الثاني من العام الدراسي 2025-2026.

وتابع وكيل الوزارة خلال جولته بمدرسة اليرموك الابتدائية استعدادات المدرسة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، والوقوف على الموقف النهائي لتسليم الكتب المدرسية، موجها بضرورة الانتهاء من التسليم لجميع الطلاب بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بما يضمن انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول.

وكيل تعليم بورسعيد يشدد على انتظام العاملين استعدادا لانطلاق الفصل الدراسي الثاني

وشملت الجولة مدرسة الغرفة التجارية الثانوية بنات، حيث شدد على الالتزام الكامل وانتظام حضور جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكدا أن الانضباط الوظيفي يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار داخل المدارس.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد أن الجولات الميدانية مستمرة بكل الإدارات التعليمية لمتابعة الاستعدادات، وضمان تهيئة المناخ التعليمي المناسب بما يحقق مصلحة الطلاب ويرتقي بمستوى الأداء التعليمي بالمحافظة.