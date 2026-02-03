استجابة لشكاوى المواطنين.. إزالة مبني مخالف وعشة لتربية الحمام بزهور بورسعيد| شاهد

ترأس اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور ، بمحافظة بورسعيد استجابة لشكاوى المواطنين حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق بمختلف المناطق والشوارع .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أ.ح محب حبشي محافظ بورسعيد ، بضرورة ازالة الاشغالات والتعديات من جميع الشوارع الرئيسية والفرعية وفتح الطريق امام المواطنين ،و إعادة الانضباط للشوارع والميادين العامة ، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لها .

حملة لإزالة الإشغالات والتعديات

أسفرت الحملة عن الإزالة الفورية للاشغالات والتعديات، ومصادرتها ، وهدم احد المباني المخالفة بمنور إحدى العمارات السكنية، وعشة لتربية الحمام بالطابق الرابع بمنكقة بلال بن رباح، والتنبيه علي أصحابها بعدم وضعها مرة اخرى والحفاظ على حق المواطنين في طريق خالي وشكل جمالي وحضاري للشوارع .

من جانبه ناشد اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور ، أصحاب المحال التجارية والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين ، بشوارع الحي بالحفاظ على حق المواطنين في طريق خالي من اي عوائق وتعديات ، والاهتمام بمظهر الشوارع الحضاري ، و شكلها الجمالي ، وعدم التعدي عليها بالاشغالات.

وشدد رئيس حي الزهور على ضرورة تطبيق القوانين والالتزام بها من قبل أصحاب التعديات ، وعدم السماح لأي شخص بالتعدي على حقوق المواطنين والدولة .