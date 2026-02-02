المدير الفني للمصري: فاز الفريق الأكثر تركيزا في تفاصيل المباراة

أكد الكابتن نبيل الكوكي المدير الفني للنادى المصري ان الفريق الأكثر تركيزًا في تفاصيل المباراة هو من فاز بالمباراة .

وقال الكوكي إن افتقاد التركيز خلال اللمسات الأخيرة تسبب في الهزيمة.

واوضح نبيل الكوكي ان الزمالك فريق كبير ونجح في خطف الفوز.

وشدد المدير الفني للنادى المصري أن فرصة التأهل ما زالت بأيدينا وبمشيئة الله سنعوض في المباراتين المقبلتين.

واضاف الكوكي ان اللاعبون بذلوا جهدًا كبيرًا ولكن جانبهم التوفيق في كثير من الكرات.

ولفت المدير الفني للنادى المصري أن عدم التركيز في الكرات الثابتة تسبب في هزيمتنا اليوم.

واختتم الكوكي تصريحاته قائلا سندافع عن حظوظنا حتى اللحظات الاخيرة من مباراة زيسكو يونايتد في نهاية دور المجموعات.