تشييع جنازة شقيقة اللواء سمير فرج مستشار رئيس الجمهورية في بورسعيد| شاهد

تقدم اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور ، مشيعي جنازة نجوى فرج شقيقة اللواء أركان حرب سمير فرج الخبير الاستراتيجي والمستشار السابق لرئيس الجمهورية نائباً عن اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد .

وقدم اللواء أيمن صبحي قليني بمواساة وتعزية اللواء سمير فرج، في وفاة شقيقته متمنيا أن يتغمدها الله عز وجل بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

رافق رئيس حي الزهور اللواء سمير فرج خلال مراسم تشييع جثمان شقيقته ، وتلقيه واجب العزاء بمقابر الاسرة في مقابر بورسعيد القديمة الواقعة في نطاق حي الزهور ، بعد ان خروج الجثمان من مسجد الكبير المتعال وأدى المصلين صلاة الجنازة عليها ، وسك حالة من الحزن الشديد .

و خيّم الحزن على اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي والمفكر العسكري، أثناء تشييع جثمان شقيقته الراحلة نجوى، والتي وافتها المنية، وأُديت صلاة الجنازة بمسجد الكبير المتعال.

وشُيّع الجثمان في أجواء سادها الحزن والدعاء، وتم الدفن بمقابر الأسر، باب 3، بحي الزهور، وسط مشاركة واسعة من الأهالي.