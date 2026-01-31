تلاحق الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد متهمًا، بعد تورطه في واقعة إطلاق نار على شاب بأحد شوارع المحافظة، حيث تبين أن المتهم «ا د» أطلق أعيرة نارية على المجني عليه محمد مختار على إثر خلافات سابقة بينهما، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة.



وأوضحت التقارير الطبية أن المجني عليه جرى نقله لتلقي العلاج، وبالكشف الطبي تبين معاناته من انفجار بالعين اليمنى، وفقدان تام للإبصار بها وعدم القدرة على رؤية الضوء، وتم إجراء إصلاح مبدئي، كما تبين وجود جرح بصلبة العين يُرجح كونه مدخلًا لطلق ناري، مع وجود خرطوشة بالمحجر خلف مقلة العين، ونزيف حاد بالخزانة الأمامية والجسم الزجاجي، وتجمع دموي خلف العين، وتم غلق جرح صلبة العين وغسيل النزيف الموجود بالخزانة الأمامية، ولا يزال المصاب تحت العلاج والمتابعة بالعيادة الخارجية.





الأجهزة الأمنية تلاحق متهمًا أطلق النار على شاب وأصابه في بورسعيد

وهرب المتهم من موقع الحادث عقب إطلاق النار، بينما كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة، في إطار جهودها لضبط المتهم والسلاح الناري المستخدم في الواقعة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالحادث، على أن تباشر جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية.