الضأن البلدي بـ 425 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 18 مارس 2026

خالد يوسف

شهدت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة، استقرارًا نسبيًا خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، في ظل توازن المعروض المحلي والمستورَد، وسط متابعة من المواطنين لحركة الأسعار داخل محلات الجزارة والأسواق التجارية.

أسعار اللحوم الحمراء الطازجة

ـ سعر كيلو اللحم البتلو: حوالي 420 جنيهًا

ـ سعر كيلو اللحم الضأن البلدي: حوالي 425 جنيهًا

ـ سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير: بين 355 و388 جنيهًا

ـ سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: حوالي 406 جنيهات

ـ سعر كيلو اللحم الجملي: بين 350 و370 جنيهًا

ـ سعر كيلو عرق الفلتو: نحو 420 جنيهًا

ـ سعر كيلو اللحم المفروم البلدي: بين 330 و460 جنيهًا حسب نسبة الدهن وجودة القطعة.

أسعار اللحوم المستوردة 

ـ اللحوم المجمدة المستوردة: تبدأ من 250 جنيهًا للكيلو

ـ مكعبات اللحم المستوردة: حوالي 300 جنيهًا للكيلو

ـ السجق المستورد: نحو 200 جنيهًا للكيلو

ـ الكبدة المستوردة: بين 170 و190 جنيهًا للكيلو

ـ البتلو الأسترالي: نحو 250 - 300 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ وطنية

ـ بلغ سعر كيلو اللحم البقري نحو 280 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

ـ بلغ سعر كيلو الكندوز نحو 320 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو الضاني نحو 350 جنيهًا.

ـ كيلو اللحم السوداني الطازج: 310 جنيهات

ـ بلغ سعر كيلو الموزة نحو 295 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.

ـ سجل سعر المفروم البلدي نحو 280 جنيهًا للكيلو.

ـ يتراوح سعر كيلو الكبدة الطازجة ما بين 300 و350 جنيهًا

ـ بلغ سعر كيلو البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا.

ـ سجل سعر الكبدة البرازيلي 170 جنيهًا. 

ـ سجل سعر كيلو السجق المجمد 160 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

أعلنت وزارة الزراعة، عن طرح اللحوم البلدية الطازجة في منافذها بأسعار تتراوح بين 350 و420 جنيهًا للكيلو بحسب المنطقة.

ـ سجل سعر كيلو اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو اللحوم كندوز نحو 350 جنيهًا.

ـ سجل عرق الفلتو البلدي نحو 430 جنيهًا.

ـ سجل سعر كباب الحلة نحو 350 جنيهًا للكيلو.

ـ سجل سعر كيلو اللحم المفروم إلى 230 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو الكبدة نحو 250 جنيهًا

ـ سجل سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

ـ سجل كيلو كفتة الأرز سعر 200 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو كفتة السيخ نحو. 220 جنيهًا.

