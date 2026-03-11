بعد تحريك الوقود.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق ومنافذ وطنية والزراعة

شهدت أسعار اللحوم بأنواعها البلدي والمستورد، زيادة طفيفة في الأسواق اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، حيث يعكس ذلك التحديث الأخير على بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، مما يشير إلى تغير طفيف في سوق اللحوم بسبب عوامل العرض والطلب، والظروف المحيطة بالمنطقة، وتحريك أسعار الوقود، ويبقى الدعم في مصر لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة الزراعة

أعلنت وزارة الزراعة، عن طرح اللحوم البلدية الطازجة في منافذها بأسعار تتراوح بين 350 و420 جنيهًا للكيلو بحسب المنطقة.

ـ سجل عرق الفلتو البلدي نحو 430 جنيهًا.

ـ سجل سعر كباب الحلة نحو 350 جنيهًا لكيلو.

ـ سجل كيلو كفتة الأرز سعر 200 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو كفتة السيخ نحو 220 جنيهًا.

ـ سجل سعر اللحوم الكندوز 350 جنيهًا للكيلو.

ـ بينما وصل سعر اللحم الضأن إلى 350 جنيهًا.

ـ سجل سعر اللحم المفروم 230 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو الكبدة 250 جنيهًا.

اسعار الحوم في محلات الجزارة

ـ تراوحت أسعار اللحوم الضأن البلدي بين 350 و400 جنيه.

ـ استقر سعر اللحم الجملي ما بين 300 و350 جنيهًا للكيلو وفقًا لأسعار شعبة القصابين.

ـ الكبدة البلدي سجلت نحو 350 جنيهًا للكيلو.

ـ الإسكالوب والسمانة والفخدة الكندوز والإنتركوت عند نحو 420 جنيهًا للكيلو.

ـ سجل سعر مكعبات اللحم ما يقارب 345 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وطنية

ـ بلغ سعر كيلو اللحم البقري 280 جنيهًا للكيلو.

ـ سجل سعر كيلو اللحم وش فخدة 300 جنيه.

ـ وصل سعر كيلو الموزة إلى 295 جنيهًا.

ـ سجل سعر عِرق الفلتو 350 جنيهًا.

ـ سجل سعر المفروم البلدي نحو 280 جنيهًا للكيلو.

ـ طبق اللحم المفروم 800 جرام 200 جنيه

ـ طبق اللحم المفروم 500 جرام 125 جنيها

ـ بلغ سعر كيلو الكندوز نحو 320 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو الضاني نحو 350 جنيهًا.

ـ كيلو اللحم السوداني الطازج: 310 جنيهات

ـ سجل سعر الكبدة البرازيلي 170 جنيهًا.

ـ تراوح سعر البفتيك والاستيك حول 325 جنيهًا.

ـ طبق الكبدة 400 جرام 75 جنيها

ـ أما الكبدة الطازجة تراوحت بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.

ـ سجل سعر كيلو السجق المجمد 160 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو البتلو الأسترالي نحو 250 جنيهًا للكيلو.

أسعار لحوم الماشية الحية

أما بالنسبة لأسعار الماشية القائمة، فقد أوضح التجار أن سعر كيلو الجاموسي القائم تراوح بين 160 و165 جنيهًا، فيما سجل الكندوز الحي نحو 175 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر الضاني الحي حوالي 250 جنيهًا للكيلو.