البتلو بـ 419 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 في المنافذ ومحلات الجزارة

شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق ومحلات الجزارة والمنافذ، وفقًا لآخر تحديث على الأسعار التابعة لمجلس الوزراء، بعد طرح كميات من اللحوم بأسعار مخفضة عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في إطار جهودها لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

احتمالات عودة الأسعار للارتفاع

واصلت المنافذ الحكومية، أداء دور محوري في تحقيق التوازن بالسوق خلال الفترة الماضية، من خلال طرح لحوم طازجة ومستوردة بأسعار مخفضة، بما يساهم في تخفيف الضغوط المعيشية على الأسر المصرية.

ورغم حالة الاستقرار النسبي، تشير التوقعات إلى أن هذا الهدوء قد يكون مؤقتًا، مع احتمالات عودة الأسعار للارتفاع على المدى المتوسط والطويل، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الأعلاف عالميًا.

أسعار اللحوم اليوم للمستهلك

ـ بلغ سعر كيلو اللحوم الكندوز الكبير نحو 390 جنيهًا للكيلو.

ـ فيما وصل سعر اللحم الكندوز الصغير إلى 406 جنيهات.

ـ سجل سعر اللحوم البتلو نحو 419 جنيهًا للكيلو.

ـ سجل سعر لحم البتلو بعظم 400 جنيها للكيلو.

ـ وصل سعر كيلو اللحوم الضأن إلى 426 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو لحم الضأن بعظم 397 جنيهًا للكيلو.

ـ يتراوح سعر الكبدة البلدي من 350 جنيهًا إلى 400 جنيه.

ـ أما سعر كيلو اللحم الجملي فيتراوح من 350 إلى 370 جنيهًا.

ـ بلغ سعر الكيلو المفروم البلدي ما بين 330 و460 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا.

أسعار اللحوم المفرومة اليوم

سجلتِ اللحوم المفرومة الأسعار التالية:

ـ مفروم دسم يصل إلى 330 جنيهًا.

ـ كفتة حاتي بسعر 320 جنيهًا.

ـ كفتة أرز بسعر 280 جنيهًا.

ـ سجق بلدي بسعر 320 جنيهًا.

ـ مفروم أحمر بسعر 355 جنيهًا.

ـ حواوشي جاهز بسعر 300 جنيه.

ـ طرب محشي بسعر 390 جنيهًا.

ـ برجر بسعر 300 جنيه.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

ـ وصل سعر اللحوم كندوز إلى 350 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

ـ وصل سعر اللحم المفروم إلى 230 جنيهًا.

ـ فيما سجل سعر الكبدة نحو 250 جنيهًا للكيلو.

ـ بلغ سعر اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ لحوم وطنية

ـ وصل سعر الكيلو من اللحم البقري إلى 280 جنيهًا.

ـ فيما سجل سعر اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

ـ أما عن سعر الموزة فوصل إلى 295 جنيهًا.

ـ بلغ سعر عِرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.

ـ بينما وصل سعر البفتيك والاستيك إلى 325 جنيهًا.

ـ كما تراوح سعر الكبدة الطازجة ما بين 300 جنيه و350 جنيهًا للكيلو.