امن الشرقية يفحص فيديو اعتداء سيدة على والدتها المسنه بالضرب
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 7-2-2026
باحث سويسري: المنتجات الزراعية أداة نفوذ في صراعات القوة بين الدول
مكيف وتالجو.. مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية اليوم السبت 7 فبراير 2026
مع انطلاق التيرم الثاني.. غرامة لأولياء الأمور حال غياب الطالب دون إذن
سرقة سيارات تابعة للوفد السعودي المشارك بـ "معرض الكتاب" في سوريا
فايننشال تايمز: أسلحة تايوان تهدد زيارة ترامب إلى الصين
مواجهة حاسمه بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
الصين تواصل شراء الذهب للشهر الـ15 على التوالي.. كم وصل الاحتياطي؟
مقيدين بالحبال.. العثور على جثة سيدة ونجلها داخل منزلهما بكفر الشيخ
سعر الفضة يصعد بعد هبوط حاد.. والذهب يتعافى جزئياً من الصدمة
قمة إنجليزية جديدة.. مانشستر يونايتد يستضيف توتنهام في اختبار قوي بالبريميرليج
أخبار البلد

اللحمة بكام؟.. أسعار اللحوم اليوم السبت بالأسواق والمنافذ الحكومية

اللحوم
اللحوم
شيماء مجدي

مع اقتراب شهر رمضان الكريم ، يهتم المواطنون بمتابعة أسعار اللحوم بشكل يومي في ظل التغيرات الاقتصادية، حيث تعد اللحوم الحمراء من أهم البروتينات على موائد المصريين، مع توقعات بارتفاعها خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة الإقبال على شراؤها فى رمضان.

وتطرح وزارة الزراعة لحوم بلدى بأسعار تتراوح من280 لـ 300 جنيها على حسب نسبة الدهون، كما يصل سعر الكبدة البلدى والسجق إلى 280 جنيها .

أسعار اللحوم اليوم 


اللحم الجملي: 300 جنيهًا للكيلوجرام

موزة: 295 جنيهًا للكيلوجرام

فخدة: 300 جنيه للكيلوجرام

كبدة طازجة: 300 – 350 جنيهًا للكيلوجرام

بفتيك: 325 جنيهًا للكيلوجرام

لحم البتلو: 340 – 410 جنيهًا للكيلوجرام

اللحم البلدي: 350 – 400 جنيهًا للكيلوجرام

لحم الضأن: 390 – 400 جنيهًا للكيلوجرام

اللحم الكندوز: 380 – 450 جنيهًا للكيلوجرام.

استقرار كبير فى أسعار اللحوم

من جانبه ، أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أننا في بداية العام الجديد، والمؤشرات الأولية تؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارا كبيرا في أسعار اللحوم الحمراء، موضحًا أن سعر كيلو اللحمة الجاموس القائم يسجل  بين 145 جنيه لـ 150 جنيه، والبقري من 165 جنيه إلى 170 جنيه.

السعر العادل للحوم 


وأضاف نقيب الفلاحين خلال مصريحات تليفزيونية، أن السعر العادل للكيلو في المحلات يجب أن يكون بـ 350 جنيه، وأن هذا السعر يعتبر مربح للجزار والتاجر.

ولفت إلى أنه يطالب المواطنين بعدم شراء اللحمة التي تباع بـ 500 جنيه، معلقًا :" والله الجزار اللي يلاقي حد بيشتري منه بـ 500 جنيه و450 جنيه يبيع لآن المشكلة عند المواطن".

وأشار إلى أن كل جزار يحق له البيع بالسعر الذي يتناسب معه، لكن على المواطن أن يسأل عن الأسعار قبل أن يشتري بسعر أعلى من الطبيعي والعادل، حتى يقوم الجزار بالبيع بالسعر الطبيعي.

انتهاء فصل الشتاء 2026

لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

وزير الوقاف

الأوقاف: لا منع لإذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان

عمرو أديب

الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

المتسابق عمر علي

دولة التلاوة| 8 معلومات لا تعرفها عن عمر علي الفائز بجائزة الغصن الذهبي| فيديو

محمد صلاح

تطورات مثيرة بشأن انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي .. ماذا حدث؟

عمرو زكي

القبض على اللاعب عمرو زكي بمطار القاهرة لتنفيذ أحكام قضائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد