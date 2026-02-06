هل يمكن إعادة تجميد اللحم بعد الفك؟.. تحذير من خطر صحي

قالت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد بالطب البيطري، إنه يمكن إعادة تجميد اللحم بعد فك التجميد، ولكن بشروط صارمة للحفاظ على سلامته وقيمته الغذائية، خاصة في فصل الصيف.



وأكدت أن اللحم يجب أن يكون مجمدا بطريقة صحيحة منذ البداية، داخل أكياس مفرغة من الهواء، وخاليا تماما من الدم أو الماء بعد تبريده.

كما شددت على أن عملية فك التجميد يجب أن تتم داخل الثلاجة فقط، وتحديدا على الرف الأخير، وليس في درجة حرارة الغرفة.



وأشارت إلى أن فك التجميد خارج الثلاجة يمنع إعادة تجميد اللحم مرة أخرى، بسبب زيادة معدل نمو البكتيريا، حيث يرتفع عدد البكتيريا مع كل مرة يتم فيها فك التجميد وإعادة التجميد، وهو ما يشكل خطرا صحيا.



وأضافت أن تكرار التجميد والفك يؤدي أيضا إلى فقدان جزء كبير من البروتين المفيد، نتيجة تحول السوائل داخل الخلايا العضلية المحملة بالبروتينات إلى بلورات ثلجية حادة، تتسبب في تهتك الخلايا، وبالتالي تقل القيمة الغذائية الحقيقية للحوم.



ونصحت بأنه في حال الحاجة إلى تقسيم اللحم، يتم إخراجه من الفريزر وتركه في الثلاجة حتى يفك جزئيا فقط، ثم تقطيعه بسكين نظيفة وجافة، وأخذ الكمية المطلوبة، مع إعادة الجزء المتبقي مباشرة إلى الفريزر.



وأضافت أنه إذا كان من المقرر استهلاك الكمية المتبقية خلال أسبوعين، فمن الأفضل طهيها والاحتفاظ بها في الفريزر مع جزء من الشوربة، لضمان جودة أفضل وسلامة غذائية أعلى.



وأكدت الدكتورة سماح نوح أن الالتزام بهذه الخطوات يصبح أكثر أهمية خلال فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة فرص نمو البكتيريا.