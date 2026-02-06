الرعاية الصحية: أكثر من 850 ألف خدمة طبية قدّمها مستشفى القصاصين

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تقديم أكثر من 850 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمستشفى القصاصين التخصصي بمحافظة الإسماعيلية، وذلك منذ انضمامه للهيئة وحتى الآن، بما يعكس كفاءة التشغيل وجودة الخدمات الصحية المقدمة بالمحافظة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح رئيس الهيئة أن تكلفة تطوير وتجهيز مستشفى القصاصين التخصصي بلغت نحو 200 مليون جنيه، في إطار خطة الهيئة لرفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الصحية، وتوفير بيئة علاجية متكاملة تعتمد على أحدث التجهيزات الطبية والتكنولوجية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان سلامة المرضى.

وأشار الدكتور السبكي إلى أن المستشفى تمثل صرحًا علاجيًا متكاملًا يخدم منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، حيث تعمل بطاقة استيعابية تبلغ 87 سريرًا، من بينها 16 سرير عناية مركزة، إلى جانب 3 غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات، فضلًا عن أقسام متكاملة للمعامل والأشعة، بما يضمن تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية شاملة.

64 ألف خدمة بالعيادات الخارجية

وأضاف أن المستشفى قدّمت نحو 64 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، مع تفعيل واستحداث عدد من التخصصات الطبية، من بينها أمراض القلب، والمخ والأعصاب، إلى جانب التخصصات الأساسية مثل الباطنة، الجراحة العامة، العظام، النساء والتوليد، الأوعية الدموية، التخدير، والغسيل الكلوي، بما يلبّي الاحتياجات الصحية المتنوعة لمنتفعي المنظومة داخل المحافظة.

وأكد رئيس الهيئة أن قسم الطوارئ بالمستشفى قدّم أكثر من 171 ألف خدمة طبية، فيما تجاوز إجمالي خدمات المعامل والأشعة 430 ألف فحص، إلى جانب إجراء ما يزيد على 6 آلاف عملية جراحية، شملت تدخلات دقيقة ومتقدمة، خاصة في جراحات العظام مثل إعادة بناء الرباط الصليبي، واستئصال الغضروف، وعلاج خلع الكتف المتكرر، والتي تتطلب تجهيزات متطورة وكفاءات طبية عالية.

وأشار الدكتور السبكي إلى أن قسم النساء والتوليد شهد تطورًا ملحوظًا في التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة، من بينها حالات المشيمة المتقدمة (Placenta Previa)، بما يعكس جاهزية الفرق الطبية وقدرتها على التعامل مع أدق الحالات وفق بروتوكولات علاجية معتمدة.

وفي السياق ذاته، أوضح أن جهود التطوير شملت رفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي، التي تضم 18 سريرًا، وقدّمت ما يقرب من 34 ألف خدمة طبية لمرضى الغسيل الكلوي، وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، إلى جانب تطوير الأقسام الداخلية بما يعزز راحة المرضى ويحافظ على الخصوصية.

واختتم الدكتور أحمد السبكي تصريحاته مؤكدًا أن مستشفى القصاصين التخصصي تعمل وفق معايير الاعتماد القومية الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، والمعترف بها دوليًا، بما يعكس التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وترسيخ مكانة مستشفياتها كنماذج وطنية رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتقدمة، ودعم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية.