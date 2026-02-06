قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسليم 64 مشروعا بإجمالي 955 فصلا بتكلفة 960 مليون جنيه اعتبارا من 1 يوليو
وزيرة خارجية سلوفينيا: نشجع السلام في قطاع غزة وبالشرق الأوسط
عودة الدراسة وبدء الترم الثاني 2026 في مدارس 12 محافظة .. غداً
الظهور الاول لـ حمزة عبدالكريم مع برشلونه
أعمل فلوس واكسب.. تفاصيل شهادة سند الادخارية الجديدة 2026
محمد الشناوي : الأهلي جاهز لتخطي عقبة شبيبة القبائل غدا
استعدادًا لمواجهة زيسكو الزامبي.. الغندور يوجه رساله دعم للاعبي الزمالك
الشناوي :مواجهة شبيبة القبائل صعبه خاصة على أرضه
لماذا قررت التعليم استمرار التقييمات في الترم الثاني رغم الشكاوى؟| تربوي يحسم الجدل
بفستان مجسم.. إطلالة لافتة لـ ميرنا جميل عبر إنستجرام
توروب: مباراة الأهلي وشبيبة القبائل صعبة وحزين لإصابة زيزو
صفقة كبرى محتملة.. كم سيكلف إنتر ميامي جمع ميسي ورونالدو في الفريق ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرعاية الصحية: أكثر من 850 ألف خدمة طبية قدّمها مستشفى القصاصين

مستشفى القصاصين
مستشفى القصاصين
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تقديم أكثر من 850 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمستشفى القصاصين التخصصي بمحافظة الإسماعيلية، وذلك منذ انضمامه للهيئة وحتى الآن، بما يعكس كفاءة التشغيل وجودة الخدمات الصحية المقدمة بالمحافظة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح رئيس الهيئة أن تكلفة تطوير وتجهيز مستشفى القصاصين التخصصي بلغت نحو 200 مليون جنيه، في إطار خطة الهيئة لرفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الصحية، وتوفير بيئة علاجية متكاملة تعتمد على أحدث التجهيزات الطبية والتكنولوجية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان سلامة المرضى.

وأشار الدكتور السبكي إلى أن المستشفى تمثل صرحًا علاجيًا متكاملًا يخدم منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، حيث تعمل بطاقة استيعابية تبلغ 87 سريرًا، من بينها 16 سرير عناية مركزة، إلى جانب 3 غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات، فضلًا عن أقسام متكاملة للمعامل والأشعة، بما يضمن تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية شاملة.

 64 ألف خدمة بالعيادات الخارجية

وأضاف أن المستشفى قدّمت نحو 64 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، مع تفعيل واستحداث عدد من التخصصات الطبية، من بينها أمراض القلب، والمخ والأعصاب، إلى جانب التخصصات الأساسية مثل الباطنة، الجراحة العامة، العظام، النساء والتوليد، الأوعية الدموية، التخدير، والغسيل الكلوي، بما يلبّي الاحتياجات الصحية المتنوعة لمنتفعي المنظومة داخل المحافظة.

وأكد رئيس الهيئة أن قسم الطوارئ بالمستشفى قدّم أكثر من 171 ألف خدمة طبية، فيما تجاوز إجمالي خدمات المعامل والأشعة 430 ألف فحص، إلى جانب إجراء ما يزيد على 6 آلاف عملية جراحية، شملت تدخلات دقيقة ومتقدمة، خاصة في جراحات العظام مثل إعادة بناء الرباط الصليبي، واستئصال الغضروف، وعلاج خلع الكتف المتكرر، والتي تتطلب تجهيزات متطورة وكفاءات طبية عالية.

وأشار الدكتور السبكي إلى أن قسم النساء والتوليد شهد تطورًا ملحوظًا في التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة، من بينها حالات المشيمة المتقدمة (Placenta Previa)، بما يعكس جاهزية الفرق الطبية وقدرتها على التعامل مع أدق الحالات وفق بروتوكولات علاجية معتمدة.

وفي السياق ذاته، أوضح أن جهود التطوير شملت رفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي، التي تضم 18 سريرًا، وقدّمت ما يقرب من 34 ألف خدمة طبية لمرضى الغسيل الكلوي، وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، إلى جانب تطوير الأقسام الداخلية بما يعزز راحة المرضى ويحافظ على الخصوصية.

واختتم الدكتور أحمد السبكي تصريحاته مؤكدًا أن مستشفى القصاصين التخصصي تعمل وفق معايير الاعتماد القومية الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، والمعترف بها دوليًا، بما يعكس التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وترسيخ مكانة مستشفياتها كنماذج وطنية رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتقدمة، ودعم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية.

هيئة الرعاية الصحية مستشفى القصاصين التأمين الصحي الشامل الإسماعيلية غسيل كلوي GAHAR

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

امام عاشور

استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

وفاة عريس بني مزار

لحق بعروسته.. وفاة عريس المنيا في حادث انقلاب سيارة الزفاف ببني مزار

تشييع جثمان العروسه

حزن وانهيار الأب.. أهالي المنيا يشيعون جثمان عروس بني مزار

زيزو

صدمة في الأهلي بسبب زيزو.. وتوروب في ورطة

مودي طليق البلوجر «روح»

روح بين الغيبوبة والخطر.. طليق البلوجر يكشف التفاصيل| فيديو

ترشيحاتنا

مجلس النواب

إقرار قانون تنظيم نقابة المهن الرياضية..حصاد جلسات مجلس النواب من 3 لـ 4 فبراير

حزب الجبهة الوطنية يعقد أول اجتماعاته ويضع ملامح خطة عمله

أمانة التراث والهوية المصرية بحزب الجبهة الوطنية تعقد أول اجتماعاتها وتضع ملامح خطة عملها

عمال الدلفيري

مظلة حماية شاملة الأبرز.. مقترحات برلمانية عاجلة لتقنين أوضاع عمال الدليفري

بالصور

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

روج أسود
روج أسود
روج أسود

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية

فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد