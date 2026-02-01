قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيفية دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل
مد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين 6 أشهر
مؤتمر الخطاب الديني بالأزهر يؤكدون أهمية دور الإعلام في تعزيز الوعي بحقوق المرأة
منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان
الأهلي يتقدم بخالص التعازي للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته
الأهلي يقدم العزاء للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته
مفتي الجمهورية: نولي اهتماما بالغا بمكافحة الإرهاب عبر بناء الوعي وتصحيح المفاهيم
انطلاق أولى رحلات إيركايرو من مطار العاصمة الجديدة لنقل المعتمرين| صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من عواصف رملية في عدة مناطق
طهران: واثقون من إمكانية التوصل لاتفاق مع واشنطن والحرب كارثية على الجميع
خلال 5 أيام.. طريقة استرداد مقدم جدية حجز شقق سكن لكل المصريين 7
أخبار البلد

رئيس الرعاية الصحية: المنتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل لا يتحمل سوى 482 جنيهًا فقط مهما بلغت تكلفة العملية

المجمع الطبي
المجمع الطبي
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إجراء 25 ألف عملية وتدخل جراحي بمحافظة السويس، وذلك من خلال 4 مستشفيات تابعة للهيئة، ووفق أعلى معايير الجودة العالمية وبمعدلات نجاح مرتفعة.

وأوضح رئيس الهيئة أن التدخلات الطبية شملت إجراء 20 ألف عملية جراحية، من بينها نحو 30% جراحات متقدمة وذات مهارة عالية، إلى جانب 5 آلاف حالة قسطرة وتدخلات علاجية باستخدام المناظير، وذلك من خلال مجمع السويس الطبي، ومستشفى دار صحة المرأة والطفل، مستشفى الكبد ومناظير الجهاز الهضمي، ومستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن هذا التنوع في نوعية التدخلات الجراحية يعكس قدرة مستشفيات الهيئة بمحافظة السويس على التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة، وتقديم خدمات علاجية متكاملة وفق أحدث الأساليب العلمية والتقنيات الطبية الحديثة، كما يعكس كفاءة وجاهزية البنية التحتية الطبية، وقدرة المنشآت الصحية بمحافظة السويس على تقديم خدمات علاجية متقدمة.

ونوه رئيس الهيئة أن منتفع التأمين الصحي الشامل لا يتحمل سوى 482 جنيهًا فقط قيمة مساهمة رمزية، مهما بلغت التكلفة الفعلية للعملية الجراحية، والتي قد تتجاوز في بعض الحالات مليون جنيه، بما يرسخ مبادئ العدالة الصحية ويخفف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.

الاستثمار في العنصر البشري يُعد الركيزة الأساسية لنجاح التدخلات الجراحية

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن الاستثمار في العنصر البشري يُعد الركيزة الأساسية لنجاح التدخلات الجراحية داخل المنشآت، حيث تضم فرقًا طبية مؤهلة من الاستشاريين والأخصائيين وهيئات التمريض، يتم تأهيلهم وتدريبهم بشكل مستمر وفق بروتوكولات علاجية محدثة وأحدث الممارسات الطبية العالمية، بما ينعكس مباشرة على تحسين جودة الأداء الجراحي ورفع معدلات الأمان وسلامة المرضى.

الرعاية الصحية السويس التأمين الصحي الشامل هيئة الرعاية الصحية قسطرة مستشفيات السويس

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

ندوة "المجتمع بين التطرف الديني واللاديني"

تأكيدا لدورها.. الإفتاء تناقش "المجتمع بين التطرف الديني واللاديني" بمعرض الكتاب

جلسة حوارية في جناح الإفتاء

الشباب وصناعة الأثر المجتمعي .. جلسة حوارية في جناح الإفتاء بمعرض الكتاب

ندوة حول شهر شعبان واستقبال رمضان

دار الإفتاء تنظم ندوة حول شهر شعبان واستقبال رمضان في مكتبة مصر العامة بالزاوية

بالصور

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

مسلسلات على شاشة النهار

كشفت عن التاتو.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر إنستجرام | شاهد

هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو

قناة النيل الدولية تدخل مرحلة جديدة.. افتتاح استوديو النشرات المطوّر

المسلماني يفتتح استوديو النشرات المطوّر

درة تخطف الأنظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

