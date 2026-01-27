الرعاية الصحية تكثف الزيارات المنزلية لكبار السن وغير القادرين على الحركة بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تكثيف تنفيذ الزيارات المنزلية لكبار السن والفئات الأولى بالرعاية والمنتفعين غير القادرين على الحركة بمحافظة الأقصر.

يأتي ذلك في إطار تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية باعتبارها المدخل الأساسي لتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن تنفيذ الزيارات المنزلية يكون وفق خطة عمل إدارة الرعاية الأولية بفرع الهيئة بمحافظة الأقصر، حيث تقوم فرق طبية متخصصة بتنفيذ زيارات ميدانية دورية للمنتفعين بمختلف القرى والمناطق البعيدة والنائية، بما يضمن وصول الخدمة الطبية لمستحقيها.

مشيرًا إلى أن خطة الزيارات المنزلية تستهدف تقديم خدمات الرعاية الطبية لأكثر من 3000 حالة من أصحاب الأمراض المزمنة، وتشمل توقيع الكشف الطبي، والمتابعة الدورية للحالات الصحية، وقياس المؤشرات الحيوية، إلى جانب صرف وتسليم الأدوية المزمنة داخل منازل المنتفعين، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المرضى، خاصة كبار السن، ويحد من الحاجة إلى التردد على وحدات ومراكز طب الأسرة.

وصول الخدمات الطبية للمنتفعين غير القادرين على الحركة

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد السبكي، حرص الهيئة على وصول الخدمات الطبية للمنتفعين غير القادرين على الحركة داخل منازلهم دون مشقة، بما يضمن استمرارية العلاج والمتابعة الطبية المنتظمة، مشيرًا إلى أن المبادرة مستمرة طوال شهر رمضان المبارك، مع التقييم الدوري لمخرجاتها وقياس أثرها على مستوى الخدمة ورضا المنتفعين.

وأضاف رئيس الهيئة أن خدمات الرعاية المنزلية تمثل أحد المحاور الرئيسية للرعاية الأولية، وتعكس التزام الهيئة بتحسين جودة حياة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، من خلال تقديم خدمات طبية متكاملة تراعي أعلى معايير الجودة، وبما يتسق مع رؤية الدولة لبناء نظام صحي شامل ومستدام يضع صحة المواطن على رأس أولوياته.

وأوضح بيان الهيئة أن خدمات الرعاية الصحية الأولية تمثل ما يقرب من 80% من إجمالي الخدمات الصحية التي يحصل عليها المواطن داخل نظام التأمين الصحي الشامل، وتُعد البوابة الرئيسية للحصول على مختلف الخدمات الطبية داخل المنظومة، بما يسهم في تعزيز الوقاية، والكشف المبكر، والمتابعة المستمرة للحالات الصحية.