البيئة تطلق مشروع إعداد برامج تدريبية متخصصة لإدارة مخلفات الرعاية الصحية بمصر

أطلقت وزارة البيئة من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى" الاجتماع الافتتاحي لبدء إعداد البرامح التدريبية المتخصصة لإدارة مخلفات الرعاية الصحية (Healthcare Waste – HCW) في مصر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بمواصلة الجهود لتطوير منظومة الإدارة الآمنة والمستدامة للمخلفات الطبية وتحسين الأداء البيئي والصحي داخل المستشفيات.

وقد حضر الاجتماع ممثلى وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشفيات الجامعية (القصر العيني، وعين شمس، والدمرداش)، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة الرعاية الصحية، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وجهازى شؤون البيئة، وتنظيم إدارة المخلفات، وأخصائيي مكافحة العدوى، ومسؤولي المخلفات الطبية، ومديري المستشفيات.

واكدت الدكتورة منال عوض على أهمية توحيد الرؤى بين الجهات المعنية، وتحديد نطاق العمل والأدوار والمسؤوليات، والاتفاق على المنهجية الفنية وخطة التنفيذ، بما يضمن إعداد برامج تدريبية فعالة تتماشى مع التشريعات الوطنية المصرية وعلى رأسها قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وقانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، إلى جانب الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة بما يسهم في حماية البيئة والصحة العامة.

وتناول الاجتماع الإطار المنهجي العام لإعداد البرامج التدريبية، الذي يشمل إشراك أصحاب المصلحة، ومراجعة القوانين والإرشادات الوطنية والدولية، وتحليل تقارير تقييم ومراجعة ممارسات إدارة المخلفات الطبية داخل المنشآت الصحية، وذلك بهدف تحديد الفجوات التشغيلية القائمة وتحويلها إلى محتوى تدريبي عملي يستجيب لاحتياجات الواقع، كما ناقش المشاركون تطوير حزمة متكاملة من الوحدات التدريبية المتخصصة، تغطي مصادر وأنواع مخلفات الرعاية الصحية، والآثار الصحية والبيئية المترتبة عليها، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وآليات الفرز والتجميع والنقل والتخزين، بالإضافة إلى تقليل تولد المخلفات، وأساليب المعالجة الآمنة، مع تضمين أنشطة تفاعلية وتطبيقات عملية تحاكي بيئة العمل داخل المستشفيات.

من جانبه أكد الدكتور محمد حسن المنسق الوطنى للمشروع ان هذا الاجتماع يأتى في إطار مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى" الممول من البنك الدولى، حيث يندرج النشاط ضمن المكون الفرعي (2.2) الخاص بدعم إدارة المخلفات الطبية بالمستشفيات، ويستهدف إعداد مواد تدريبية عملية وموحدة قابلة للتطبيق على مستوي الجمهورية.

وأضاف أن هذا الاجتماع يمثل نقطة الانطلاق لمرحلة إعداد وبناء برامج تدريبية مستدامة وقابلة للتوسع، موضحًا أن المشروع يستهدف تقييم الوضع القائم داخل المنشآت الصحية محل الدراسة، وبناء قدرات الفئات المختلفة من العاملين، بما يشمل الأطقم الطبية، وفرق مكافحة العدوى، والعاملين على تداول المخلفات، والإدارات المعنية.

بدورها أكدت الدكتورة ريهام لطفى مدير صحة البيئة بالوزارة ورئيس الوحدة التنفيذية للمكون ان هذا المشروع يتضمن اختبار المواد التدريبية ميدانيًا داخل عدد من المنشآت الصحية، وتلقي الملاحظات الفنية من الجهات المعنية قبل اعتمادها بشكل نهائي، إلى جانب تزويد عدد من المستشفيات بأجهزة معالجة للمخلفات الطبية صديقة للبيئة، بما يعزز التحول نحو حلول مستدامة تقلل الأثر البيئي وتحسن كفاءة المنظومة الصحية.

وتسهم مخرجات الاجتماع في دعم جهود الدولة للارتقاء بإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وتحسين الأداء البيئي والصحي داخل المستشفيات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وحماية الصحة العامة.