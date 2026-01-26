قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن تحصد عدداً من المراكز المتقدمة بجوائز مصر للتميز الحكومى
مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البيئة تطلق مشروع إعداد برامج تدريبية متخصصة لإدارة مخلفات الرعاية الصحية بمصر

مخلفات الرعاية الصحية
مخلفات الرعاية الصحية
حنان توفيق

أطلقت وزارة البيئة من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى" الاجتماع الافتتاحي لبدء إعداد البرامح التدريبية المتخصصة لإدارة مخلفات الرعاية الصحية (Healthcare Waste – HCW) في مصر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بمواصلة الجهود لتطوير منظومة الإدارة الآمنة والمستدامة للمخلفات الطبية وتحسين الأداء البيئي والصحي داخل المستشفيات.

وقد حضر الاجتماع ممثلى وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشفيات الجامعية (القصر العيني، وعين شمس، والدمرداش)، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة الرعاية الصحية، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وجهازى شؤون البيئة، وتنظيم إدارة المخلفات، وأخصائيي مكافحة العدوى، ومسؤولي المخلفات الطبية، ومديري المستشفيات.

واكدت الدكتورة منال عوض على أهمية توحيد الرؤى بين الجهات المعنية، وتحديد نطاق العمل والأدوار والمسؤوليات، والاتفاق على المنهجية الفنية وخطة التنفيذ، بما يضمن إعداد برامج تدريبية فعالة تتماشى مع التشريعات الوطنية المصرية وعلى رأسها قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وقانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، إلى جانب الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة بما يسهم في حماية البيئة والصحة العامة.

وتناول الاجتماع الإطار المنهجي العام لإعداد البرامج التدريبية، الذي يشمل إشراك أصحاب المصلحة، ومراجعة القوانين والإرشادات الوطنية والدولية، وتحليل تقارير تقييم ومراجعة ممارسات إدارة المخلفات الطبية داخل المنشآت الصحية، وذلك بهدف تحديد الفجوات التشغيلية القائمة وتحويلها إلى محتوى تدريبي عملي يستجيب لاحتياجات الواقع، كما ناقش المشاركون تطوير حزمة متكاملة من الوحدات التدريبية المتخصصة، تغطي مصادر وأنواع مخلفات الرعاية الصحية، والآثار الصحية والبيئية المترتبة عليها، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وآليات الفرز والتجميع والنقل والتخزين، بالإضافة إلى تقليل تولد المخلفات، وأساليب المعالجة الآمنة، مع تضمين أنشطة تفاعلية وتطبيقات عملية تحاكي بيئة العمل داخل المستشفيات.

من جانبه أكد الدكتور محمد حسن المنسق الوطنى للمشروع ان هذا الاجتماع يأتى في إطار مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى" الممول من البنك الدولى، حيث يندرج النشاط ضمن المكون الفرعي (2.2) الخاص بدعم إدارة المخلفات الطبية بالمستشفيات، ويستهدف إعداد مواد تدريبية عملية وموحدة قابلة للتطبيق على مستوي الجمهورية. 

وأضاف أن هذا الاجتماع يمثل نقطة الانطلاق لمرحلة إعداد وبناء برامج تدريبية مستدامة وقابلة للتوسع، موضحًا أن المشروع يستهدف تقييم الوضع القائم داخل المنشآت الصحية محل الدراسة، وبناء قدرات الفئات المختلفة من العاملين، بما يشمل الأطقم الطبية، وفرق مكافحة العدوى، والعاملين على تداول المخلفات، والإدارات المعنية.

بدورها أكدت الدكتورة ريهام لطفى مدير صحة البيئة بالوزارة ورئيس الوحدة التنفيذية للمكون ان هذا المشروع يتضمن اختبار المواد التدريبية ميدانيًا داخل عدد من المنشآت الصحية، وتلقي الملاحظات الفنية من الجهات المعنية قبل اعتمادها بشكل نهائي، إلى جانب تزويد عدد من المستشفيات بأجهزة معالجة للمخلفات الطبية صديقة للبيئة، بما يعزز التحول نحو حلول مستدامة تقلل الأثر البيئي وتحسن كفاءة المنظومة الصحية.

 وتسهم مخرجات الاجتماع في دعم جهود الدولة للارتقاء بإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وتحسين الأداء البيئي والصحي داخل المستشفيات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وحماية الصحة العامة.

الأداء البيئي والصحي الرؤى إدارة المخلفات ريهام لطفى مخلفات الرعاية الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

بالأرقام.. الصادرات الهندسية تحقق أكبر طفرة في تاريخها وتصل إلى 6.5 مليار دولار

وزير الاسكان

وزير الإسكان يشارك في منتدى مستقبل العقار 2026 بالرياض

صورة تعبيرية

5.6 % انخفاض في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال نوفمبر 2025

بالصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
مصنع
مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

فيديو

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد