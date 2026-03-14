كندا تضخ 23.6 مليون برميل نفط لدعم الأسواق وسط اضطراب الإمدادات

أعلنت وزارة الموارد الطبيعية الكندية أن كندا ستسهم بنحو 23.6 مليون برميل من النفط ضمن خطة الوكالة الدولية للطاقة الرامية إلى استقرار الأسواق العالمية، في ظل تعطل شحنات النفط القادمة من الخليج بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وذكرت شبكة "سي تي في نيوز" أن ذلك الإعلان يأتي بعد يومين من تأكيد الوزير “تيم هودجسون” أن بلاده ستقوم بدورها لخفض أسعار النفط عالمياً.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة قد كشفت هذا الأسبوع عن أكبر عملية سحب من احتياطياتها في التاريخ، بإتاحة 400 مليون برميل للسوق، أي أكثر من ضعف الكمية التي أفرجت عنها عقب حرب أوكرانيا عام 2022.

وتضم الوكالة 32 عضواً، بينهم كندا، التي تُعد رابع أكبر منتج للنفط في العالم وأكبر مورّد داخل الوكالة. ولا تُلزم الوكالة كندا بقاعدة الاحتفاظ باحتياطي يغطي 90 يوماً من الواردات، كونها دولة مُصدّرة.

وتخطط الولايات المتحدة لسحب 172 مليون برميل من احتياطيها الاستراتيجي خلال 120 يوماً، فيما أعلنت ألمانيا والنمسا واليابان خطوات مماثلة.

ولم توضح الحكومة الكندية كيفية ضخ الكميات الإضافية إلى الأسواق، مكتفية بالقول إنها ستُنتج بالتنسيق مع الحكومات الفيدرالية والإقليمية.

وتشهد أسعار النفط تقلبات حادة منذ بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مع تراجع حركة المرور في مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة خُمس الإمدادات العالمية.

كما أشارت الوزارة إلى أن صادرات الغاز الطبيعي الكندية ستتوسع خلال الأشهر المقبلة.