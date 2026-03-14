شوف حجزك.. الاسكان تبدء تخصيص وحدات الاسكان للموظفين بالعاصمة الادارية الجديدة

في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم للموظفين المنتقلين إلى مقار العمل الجديدة، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء إجراءات تخصيص عدد من الوحدات السكنية ضمن المرحلة الثانية للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك داخل مشروع «كابيتال ريزيدانس» بالحى السكني الثالث R3.

وأوضحت الوزارة أن عملية التخصيص تتم بالكامل من خلال نظام أسبقية الحجز الإلكتروني عبر الموقع التابع لمنصة منصة مصر الرقمية، حيث تتيح الوحدات للموظفين الذين استكملوا سداد جدية الحجز وتلقوا رسائل نصية رسمية تؤكد أحقيتهم في اختيار وحداتهم السكنية، وفق الضوابط المعلنة في كراسة الشروط.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتوفير سكن مناسب ومدعوم للموظفين المنتقلين إلى المقرات الحكومية الجديدة، بما يضمن استقرار بيئة العمل واستدامة تقديم الخدمات داخل العاصمة الإدارية.

كما يتيح النظام الإلكتروني للموظف اختيار الوحدة السكنية والموقع المناسب له من بين الوحدات المتاحة عبر الخريطة التفاعلية للمشروع، في إطار تسهيل إجراءات الحجز وتوفير قدر أكبر من الشفافية.

ويهدف الطرح الجديد إلى تسريع معدلات تسكين العاملين بالجهاز الإداري للدولة داخل العاصمة الإدارية، تماشيا مع خطة الدولة لنقل المركز الإداري والخدمي بالكامل إلى العاصمة الجديدة. كما دعت الوزارة الموظفين المستحقين إلى الالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة في كراسة الطرح، مؤكدة أن التخصيص النهائي يرتبط باستكمال المراجعة للمتقدمين الذين سددوا المبالغ المقررة وتلقوا الرسائل التأكيدية على هواتفهم المحمولة.



وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لتسريع عملية انتقال الجهاز الإداري إلى العاصمة الإدارية، مع توفير بيئة سكنية مناسبة للعاملين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي ودعم استمرارية العمل داخل المقار الحكومية الجديدة.