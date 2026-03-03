حلة محشي داخل سكن الطالبات بسوهاج تتسبب في خمس حالات تسمم |القصة الكاملة

شهد حي الكوثر بمحافظة سوهاج واقعة إصابة 5 طالبات باشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهن وجبة “محشي” داخل سكن طلابي، حيث تم نقلهن إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة مستشفى سوهاج العام، يفيد بوصول كل من: "ريهام م.م، 19 عامًا، طالبة بالمعهد الفني التجاري ومقيمة بمركز طهطا، وأسماء ع.ح، 19 عامًا، طالبة بالمعهد الفني الصناعي ومقيمة بمنفلوط بمحافظة أسيوط، وآية ع.س، 18 عامًا، طالبة بمعهد علوم إدارية ومقيمة بمركز المنشأة، وشهد ر.ش، 19 عامًا، طالبة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ومقيمة بساحل سليم بمحافظة أسيوط، وعالية أ.ص، 19 عامًا، طالبة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ومقيمة بساحل سليم بمحافظة أسيوط".

وأفادت التقارير الطبية الأولية أن الطالبات حضرن إلى المستشفى وهن يعانين من آلام حادة بالبطن، مصحوبة بحالة إعياء وقيء، وذلك عقب تناول وجبة منزلية داخل مقر إقامتهن بالسكن الطلابي بدائرة حي الكوثر.

وبالانتقال والفحص، وسؤال المصابات، أكدن أنهن تناولن وجبة “محشي” مُعدة داخل السكن، ولم يتهمن أحدًا بالتسبب في الواقعة، مرجحات أن تكون الأعراض نتيجة فساد الطعام.

وتم تقديم العلاج اللازم لهن، ووضِعن تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالتهن الصحية، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ملابسات الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.