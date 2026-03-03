قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يزف بشري سارة: هناك خطة لتأمين الطاقة والسلع الأساسية
مدبولي: من الوارد زيادة الأسعار إذا استمر الحرب لفترة طويلة
مدبولي: خطة متكاملة لتأمين الطاقة وعدم انقطاع الكهرباء رغم تحديات الحرب
مدبولي: الحرب لن تحقق أهداف أي طرف.. ومصر تتأثر بكل العواقب
الدفاع الإماراتية: تصدينا لـ 186 صاروخًا باليستيًا إيرانيا منذ بدء الهجوم
النيابة الإدارية: تفعيل لائحة الانضباط المدرسي إلزامي لمواجهة التحرش والتعدي بالمدارس
مدبولي بعد الأحداث الحالية: لا نتعامل بسياسة رد الفعل ومنذ أشهر كنا مستعدين
مدبولي: الحرب الإيرانية لها تداعيات على العالم بأسره ومصر ليست بمعزل عنها
وزير التعليم يشيد بالعاملين بمستشفى 57357| يحولون التحدّي لإنجاز والمرض لأمل
هزار قاتل.. سيلف ديفينس يتسبب في مصرع شاب بالهرم
الأزهر للفتوى: الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعاما أو قيمته مالاً ويراعي مصلحة الفقير
سفير مصر ببيروت: العمل الدبلوماسي الملاذ الوحيد لحماية استقرار لبنان والحفاظ على سيادته
تحقيقات وملفات

حلة محشي داخل سكن الطالبات بسوهاج تتسبب في خمس حالات تسمم |القصة الكاملة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد حي الكوثر بمحافظة سوهاج واقعة إصابة 5 طالبات باشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهن وجبة “محشي” داخل سكن طلابي، حيث تم نقلهن إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة مستشفى سوهاج العام، يفيد بوصول كل من: "ريهام م.م، 19 عامًا، طالبة بالمعهد الفني التجاري ومقيمة بمركز طهطا، وأسماء ع.ح، 19 عامًا، طالبة بالمعهد الفني الصناعي ومقيمة بمنفلوط بمحافظة أسيوط، وآية ع.س، 18 عامًا، طالبة بمعهد علوم إدارية ومقيمة بمركز المنشأة، وشهد ر.ش، 19 عامًا، طالبة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ومقيمة بساحل سليم بمحافظة أسيوط، وعالية أ.ص، 19 عامًا، طالبة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ومقيمة بساحل سليم بمحافظة أسيوط".

وأفادت التقارير الطبية الأولية أن الطالبات حضرن إلى المستشفى وهن يعانين من آلام حادة بالبطن، مصحوبة بحالة إعياء وقيء، وذلك عقب تناول وجبة منزلية داخل مقر إقامتهن بالسكن الطلابي بدائرة حي الكوثر.

وبالانتقال والفحص، وسؤال المصابات، أكدن أنهن تناولن وجبة “محشي” مُعدة داخل السكن، ولم يتهمن أحدًا بالتسبب في الواقعة، مرجحات أن تكون الأعراض نتيجة فساد الطعام.

وتم تقديم العلاج اللازم لهن، ووضِعن تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالتهن الصحية، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ملابسات الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

