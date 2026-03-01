محافظ سوهاج: رفع درجة الاستعداد تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية

أعلن اللواء طارق راشد محافظ سوهاج رفع درجة الاستعداد بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية غدا الاثنين 2 مارس.

يأتي ذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، واضطراب الملاحة البحرية.

محافظة سوهاج

وتنشط الرياح على أغلب الانحاء مما يزيد الإحساس بإنخفاض درجات الحرارة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد على فترات متقطعة .

وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية المتوقعة، والظواهر الطبيعية غير المعتادة، خاصة على الطرق السريعة.

كما طالب باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتأهب لأية مخاطر محتملة، للحد من الآثار السلبية الناجمة، والحفاظ على سلامة المواطنين، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية.