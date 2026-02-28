محافظ سوهاج: الأزهر يمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على الهوية الوطنية

شارك الأستاذ الدكتور عباس شومان، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر _ الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والمحافظ اللواء طارق راشد، في الاحتفالية الكبرى، التي نظمتها منطقة سوهاج الأزهرية، بمناسبة الذكرى الـ 1086 لتأسيس الجامع الأزهر الشريف، بحضور نخبة من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وبدأت فعاليات الاحتفال بعزف السلام الوطني، أعقبته تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، تلاها القارئ: حاتم الحرزاوي، ثم عُرض فيلم وثائقي، استعرض تاريخ الجامع الأزهر الشريف، ودوره العلمي والدعوي عبر العصور.

وأكد الدكتور عباس شومان، خلال كلمته: أن الأزهر الشريف سيظل منارةً للعلم، ومنهجًا راسخًا في نشر الوسطية والاعتدال، ناقلًا تحيات فضيلة الإمام الأكبر، أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للحضور، مستعرضًا جهود الأزهر في رعاية الطلاب الوافدين علميًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا، مشددًا على أن الأزهر يمثل قبلة لطلاب العلم من مختلف دول العالم، بما يحمله من رسالة عالمية، تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

وفي كلمته، أعرب اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة العزيزة، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على الهوية الوطنية، ونشر قيم التسامح والمواطنة، مشيرًا إلى أنه ظل عبر تاريخه منارة للعلم والاعتدال.

كما أكد الدكتور أحمد حمادي، رئيس فرع المنظمة بسوهاج،أن الأزهر يواصل أداء رسالته العالمية بمنهج وسطي راسخ، يستوعب مختلف الثقافات، ويسهم في إعداد علماء ودعاة، قادرين على نشر الفهم الصحيح للإسلام، وترسيخ قيم التعايش والسلام.

وشهدت الفعاليات: مشاركة مميزة لممثل بيت العائلة المصرية، القمص كيرلس فهيم، الذي تناول دور بيت العائلة في الحفاظ على النسيج الوطني، وتعزيز التعاون بين الأزهر والكنيسة.

كما استعرض الدكتور نور الرمادي، مدير إدارة الأروقة الأزهرية بالمحافظة، جهود الأروقة الأزهرية في خدمة القرآن الكريم، فيما قدمت الواعظة نجاة هاشم أبو سديرة، كلمة تناولت نماذج نسائية مشرّفة في خدمة كتاب الله.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار احتفاء الأزهر الشريف بذكرى تأسيسه، تأكيدًا لدوره التاريخي والحضاري في نشر العلم، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال في العالم.