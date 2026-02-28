قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفعال جبانة.. السلطات الإيرانية تطالب سكان طهران بمغادرة العاصمة
الأمن القومي العربي خط أحمر.. اليماحي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة
العالم يترقب خطاب المرشد الإيراني بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية
الحكومة تطمئن المواطنين: المخزون الاستراتيجي آمن ومستعدون لكل السيناريوهات
هجوم مسيّرة إيرانية على مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى
جيش الاحتلال: إيران أطلقت وابلا إضافيا من الصواريخ باتجاه إسرائيل
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة.. إدانة أممية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط
روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران
الشيخ تميم بن حمد يؤكد تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر
الملك عبد الله الثاني يعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن
الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد: الحلول العسكرية لن تحقق مصالح أي طرف
حرب إيران.. اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

محافظ سوهاج: الأزهر يمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على الهوية الوطنية

احتفالية محافظة سوهاج بذكرى تأسيس الجامع الأزهر
احتفالية محافظة سوهاج بذكرى تأسيس الجامع الأزهر
محمد شحتة

شارك الأستاذ الدكتور عباس شومان، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر _ الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والمحافظ اللواء طارق راشد، في الاحتفالية الكبرى، التي نظمتها منطقة سوهاج الأزهرية، بمناسبة الذكرى الـ 1086 لتأسيس الجامع الأزهر الشريف، بحضور نخبة من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وبدأت فعاليات الاحتفال بعزف السلام الوطني، أعقبته تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، تلاها القارئ: حاتم الحرزاوي، ثم عُرض فيلم وثائقي، استعرض تاريخ الجامع الأزهر الشريف، ودوره العلمي والدعوي عبر العصور.

وأكد الدكتور عباس شومان، خلال كلمته: أن الأزهر الشريف سيظل منارةً للعلم، ومنهجًا راسخًا في نشر الوسطية والاعتدال، ناقلًا تحيات فضيلة الإمام الأكبر، أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للحضور، مستعرضًا جهود الأزهر في رعاية الطلاب الوافدين علميًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا، مشددًا على أن الأزهر يمثل قبلة لطلاب العلم من مختلف دول العالم، بما يحمله من رسالة عالمية، تجمع بين الأصالة والمعاصرة.
.
وفي كلمته، أعرب اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة العزيزة، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على الهوية الوطنية، ونشر قيم التسامح والمواطنة، مشيرًا إلى أنه ظل عبر تاريخه منارة للعلم والاعتدال.

كما أكد الدكتور أحمد حمادي، رئيس فرع المنظمة بسوهاج،أن الأزهر يواصل أداء رسالته العالمية بمنهج وسطي راسخ، يستوعب مختلف الثقافات، ويسهم في إعداد علماء ودعاة، قادرين على نشر الفهم الصحيح للإسلام، وترسيخ قيم التعايش والسلام.

وشهدت الفعاليات: مشاركة مميزة لممثل بيت العائلة المصرية، القمص كيرلس فهيم، الذي تناول دور بيت العائلة في الحفاظ على النسيج الوطني، وتعزيز التعاون بين الأزهر والكنيسة.

كما استعرض الدكتور نور الرمادي، مدير إدارة الأروقة الأزهرية بالمحافظة، جهود الأروقة الأزهرية في خدمة القرآن الكريم، فيما قدمت الواعظة نجاة هاشم أبو سديرة، كلمة تناولت نماذج نسائية مشرّفة في خدمة كتاب الله.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار احتفاء الأزهر الشريف بذكرى تأسيسه، تأكيدًا لدوره التاريخي والحضاري في نشر العلم، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال في العالم.

عباس شومان الأزهر سوهاج الجامع الأزهر القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

ترشيحاتنا

سلسلة Galaxy S26

لا تفوت الفرصة.. خطوة بخطوة لشراء هواتف سامسونج Galaxy S26 قبل الجميع

آودي

سيارة آودي الكهربائية الصينية تحقق فشلًا ذريعًا بعد إطلاقها

Galaxy S26 Ultra

ترقيات ومميزات سامسونج Galaxy S26 Ultra.. هل يستحق الشراء؟

بالصور

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز.. بطعم البهارات العربية

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن

إضافة قوية وشاطرة.. إشادات واسعة بأداء نوران ماجد في مسلسل أولاد الراعي

نوران ماجد
نوران ماجد
نوران ماجد

أحداث مثيرة في الحلقة 12 من «سوا سوا».. الأعلى تشويقا في رمضان

احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا تزداد الخلافات الزوجية في رمضان؟.. طبيب يكشف سبب الشعور بالدوخة خلال الصيام

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد