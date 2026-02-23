محافظ كفر الشيخ يتفقد عمارات سكن كريم بالجزيرة الخضراء | صور

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، مشروع 9 عمارات «سكن كريم» بالجزيرة الخضراء بمركز مطوبس، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ومحمد رأفت، معاون المحافظ، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

وأجرى محافظ كفر الشيخ، بجولة داخل الوحدات السكنية، المقامة على مساحة 4 آلاف متر مربع، ويتكون كل مبنى من 4 طوابق، تضم كل عمارة 8 وحدات سكنية، بإجمالي 72 وحدة سكنية، تم تصميمها وفق أعلى المواصفات القياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وجه محافظ كفر الشيخ بسرعة تسليم العمارات للمستحقين، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تحسين جودة الحياة لهم.