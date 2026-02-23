مشروعات حياة كريمة.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مركز شباب خان الجني| صور

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، مركز شباب “خان الجني” بالجزيرة الخضراء بمركز مطوبس، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالينا.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ومحمد رأفت، معاون المحافظ، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

قام محافظ كفرالشيخ بجولة داخل المركز، شملت غرفة الجيم، وصالة الألعاب، وصالة الأنشطة، والمكتبة، إلى جانب الملعب الخارجي والمرافق الرياضية الأخرى، مؤكدًا حرص الدولة على توفير بيئة متكاملة للشباب لممارسة الرياضة والأنشطة المختلفة لصقل قدراتهم البدنية والثقافية والاجتماعية.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن مركز شباب خان الجني تم إنشاؤه تحت إشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، موضحًا حرص الدولة على تنفيذ المشروعات الخدمية والبنية التحتية في قرى مطوبس وفقًا لأعلى المواصفات القياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.