تناقض بين البيانات وإطلاق الصواريخ.. تركيا تبدأ مباحثات مع إيران

قال وزير ​الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، إن أنقرة تناقش أوجه التناقض بين ‌تصريحات طهران، والبيانات ‌الفنية المتاحة بشأن عمليات إطلاق الصواريخ، مضيفا أن ​إيران نفت رسميا مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ باتجاه تركيا.

وذكر فيدان - خلال ‌مؤتمر صحفي في أنقرة أورده موقع "أيه نيوز" التركي- أن السلطات التركية ​تمتلك بيانات فنية ​تتعلق بالصواريخ التي أطلقت ​نحو تركيا، وأنها تناقش أوجه التناقض هذه ​مع ‌مسؤولين إيرانيين.

وأعلنت تركيا، يوم الإثنين الماضي، التصدي لصاروخ باليستي أطلق من إيران داخل المجال الجوي التركي، في واقعة هي الثانية من نوعها خلال أيام.

وفي وقت سابق، بدأت أنقرة في نشر منظومة باتريوت الدفاعية وسط البلاد، غداة اعتراض حلف شمال الأطلسي (ناتو) للصاروخ الثاني.

وقالت وزارة الدفاع التركية أن "الإجراءات اللازمة تتخذ من أجل أمن حدودنا ومجالنا الجوي وتجري مشاورات مع الناتو ومع حلفائنا، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذناها على المستوى الوطني، عزز الناتو إجراءاته الدفاعية الجوية والصاروخية".