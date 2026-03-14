أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المجمعات الاستهلاكية قبل العيد .. تشهد أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 اهتمامًا واسعًا من المواطنين خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك المتوقع فلكيًا أن يبدأ يوم 20 مارس 2026، حيث يتزايد إقبال الأسر المصرية على شراء المخبوزات والحلوى المرتبطة بعادات الاحتفال بالعيد.

ويعد الكحك والبسكويت من أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في مصر، إذ تحرص الكثير من العائلات على شرائهما أو تحضيرهما في المنزل، بينما يتجه عدد كبير من المواطنين إلى المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية للحصول عليهما بأسعار مناسبة مقارنة ببعض الأسواق.

ومع تزايد معدلات البحث عبر منصات الإنترنت ومحركات البحث المختلفة عن أسعار كحك العيد والبسكويت في المجمعات الاستهلاكية لعام 2026، أعلنت الجهات المختصة عن طرح منتجات كحك وبسكويت العيد داخل المنافذ التموينية بأسعار متنوعة لتناسب مختلف الفئات.

طرح كحك وبسكويت العيد في المجمعات الاستهلاكية 2026

أعلنت شركة كايرو بيك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كحك وبسكويت عيد الفطر لعام 2026 داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية المنتشرة في مختلف المحافظات.

ويأتي طرح هذه المنتجات ضمن جهود توفير السلع المرتبطة بالمناسبات بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة مع زيادة الطلب على كحك العيد والبسكويت خلال الأيام التي تسبق عيد الفطر.

وتوفر المجمعات الاستهلاكية عدة أنواع من الكحك والبسكويت والغريبة والبيتي فور، بما يمنح المستهلكين خيارات متنوعة تناسب أذواقهم واحتياجاتهم المختلفة.

أسعار الكحك في المجمعات الاستهلاكية 2026

أوضحت الشركة أسعار كحك العيد المطروح داخل المجمعات الاستهلاكية، والتي جاءت على النحو الآتي.

سعر كيلو الكعك السادة 170 جنيهًا.

سعر كيلو كعك الملبن 160 جنيهًا.

سعر كيلو الكعك بالمكسرات 235 جنيهًا.

سعر كيلو الكعك بالسمن البلدي 250 جنيهًا.

سعر كيلو الكعك بالسمن البلدي بالمكسرات 300 جنيه.

وتعد هذه الأسعار من بين الخيارات التي يفضلها العديد من المواطنين، خاصة مع توافرها داخل منافذ حكومية منتشرة في مختلف المناطق.

أسعار البسكويت والغريبة والبيتي فور في المجمعات الاستهلاكية

لم تقتصر المنتجات المطروحة على الكحك فقط، بل تشمل أيضًا أنواعًا أخرى من حلويات العيد التي يفضلها الكثير من المصريين.

وجاءت أسعار هذه المنتجات داخل المجمعات الاستهلاكية على النحو الآتي:

سعر كيلو البسكويت 170 جنيهًا.

سعر كيلو الغريبة السادة 180 جنيهًا.

سعر كيلو الغريبة باللوز 210 جنيهات.

سعر كيلو البيتي فور 190 جنيهًا.

سعر كيلو البيتي فور لوكس 220 جنيهًا.

وتوفر هذه الأصناف خيارات متعددة للأسر المصرية الراغبة في شراء حلوى العيد بأسعار مناسبة قبل حلول عيد الفطر.

متوسط أسعار كحك العيد في الأسواق 2026

بالتزامن مع طرح منتجات كحك العيد داخل المجمعات الاستهلاكية، تشهد محال بيع الحلويات إقبالًا ملحوظًا من المواطنين خلال هذه الفترة مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

وقد جاءت متوسط أسعار الكحك داخل الأسواق ومحال الحلويات على النحو الآتي:

علبة الكحك السادة نصف كيلو 150 جنيهًا والكيلو 290 جنيهًا.

علبة كحك الملبن نصف كيلو 165 جنيهًا والكيلو 320 جنيهًا.

علبة كحك العجوة نصف كيلو 165 جنيهًا والكيلو 320 جنيهًا.

علبة كحك العجمية نصف كيلو 180 جنيهًا.

علبة كحك عين الجمل نصف كيلو 250 جنيهًا والكيلو 490 جنيهًا.

علبة كحك رش مكسرات نصف كيلو 270 جنيهًا والكيلو 530 جنيهًا.

ويعكس هذا التنوع في الأسعار اختلاف مكونات الكحك وأنواعه وكذلك اختلاف العلامات التجارية ومحال الحلويات التي تقدم هذه المنتجات.

أسعار البسكويت في محلات الحلويات 2026

كما شهدت أسعار البسكويت في محلات الحلويات تنوعًا ملحوظًا وفقًا لنوع البسكويت والمكونات المستخدمة في تحضيره.

وجاءت أسعار البسكويت في الأسواق على النحو الآتي:

بسكويت النشادر نصف كيلو 150 جنيهًا والكيلو 290 جنيهًا.

بسكويت البرتقال نصف كيلو 160 جنيهًا والكيلو 310 جنيهات.

بسكويت الشوكولاتة نصف كيلو 160 جنيهًا والكيلو 310 جنيهات.

بسكويت جوز الهند نصف كيلو 165 جنيهًا والكيلو 320 جنيهًا.

بسكويت الأجلاسيه نصف كيلو 205 جنيهات.

ويعد البسكويت من المخبوزات التي تحظى بإقبال كبير خلال عيد الفطر، حيث يفضله الكثير من الأطفال والكبار على حد سواء.

إقبال المواطنين على شراء حلوى العيد

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يزداد الإقبال على شراء كحك العيد والبسكويت والبيتي فور والغريبة، باعتبارها من أبرز التقاليد التي ترتبط بالاحتفال بالعيد في مصر.

وتسعى العديد من الأسر إلى شراء هذه المنتجات قبل العيد بعدة أيام لتجنب الزحام في الأسواق، بينما يفضل البعض الآخر تحضير الكحك والبسكويت في المنزل كجزء من الطقوس الاجتماعية المرتبطة بالمناسبة.

كما تمثل المجمعات الاستهلاكية خيارًا مناسبًا لكثير من المواطنين الباحثين عن أسعار أقل مقارنة ببعض محال الحلويات، خاصة مع توافر منتجات متنوعة تناسب مختلف الميزانيات.