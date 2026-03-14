الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

ما الفرق بين المعجزة والكرامة والخارقة؟.. خالد الجندي يجيب

د. خالد الجندي
د. خالد الجندي
عبد الرحمن محمد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هناك فرقًا واضحًا بين المعجزة والكرامة وما يسمى بالخوارق التي قد تحدث للناس، موضحًا أن هذه المفاهيم كثيرًا ما يختلط فهمها عند البعض.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة DMC اليوم السبت، أن الكرامة هي أمر خارق للعادة لكنه لا يكون مقترنًا بدعوى النبوة، وإنما يجريه الله سبحانه وتعالى على يد رجل صالح إكرامًا له، لافتًا إلى أن الولي الصالح يستحي عادة من إظهار الكرامة، كما تستحي المرأة من إظهار عورتها، ولذلك لا يقول الولي أبدًا إنه صاحب كرامات، ولو فعل ذلك قد تُسلب منه.

وأوضح أن هناك نوعًا آخر يُعرف بما يسمى «الفاضحة»، وهي أمر خارق للعادة يحدث للمدّعي، سواء ادعى النبوة أو الولاية، لكنه يقع على وجه الفضيحة والتشهير به، حيث يحدث عكس ما يريده تمامًا، وضرب مثالًا بما يُروى عن مسيلمة الكذاب حين حاول أن يدعو بالشفاء لعين رجل أعور فعمِيت العين السليمة، فيكون ذلك سببًا في افتضاح المدّعي أمام الناس.

وأشار إلى أن هناك نوعًا ثالثًا يسمى «الخارقة»، وهو أمر خارق للعادة قد يحدث بفعل الشياطين وعلى أيدي أوليائهم، مستشهدًا بقوله تعالى: «وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم»، موضحًا أن هذه الأمور قد تُستخدم لتضليل الناس وإفساد العقيدة لديهم.

وتابع أن القرآن الكريم يقدم دروسًا عظيمة في التربية والسلوك، مستشهدًا بما ورد في سورة الكهف عندما قال الفتية: «فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعامًا فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدًا»، مؤكدًا أن في هذه الآية درسًا مهمًا في العمل بهدوء ولطف دون ضجيج أو استعراض.

وأشار خالد الجندي إلى أن اللطف في التعامل قد يكون وسيلة للدعوة والتأثير في الناس، موضحًا أن الإنسان إذا كان داعية بلا لطف فقد يتحول إلى مصدر توتر وانزعاج، بينما اللطف يجعل الإنسان أقرب إلى القلوب وأكثر تأثيرًا.

ولفت إلى معلومة لطيفة في ترتيب كلمات القرآن الكريم، موضحًا أن كلمة «وليتلطف» تعد الكلمة التي يقع عندها منتصف القرآن الكريم من حيث عدد الحروف، وأن حرف الألف فيها يمثل النقطة التي تنقسم عندها حروف القرآن إلى نصفين، في إشارة إلى جمال ودقة البناء القرآني.

