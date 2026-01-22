رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث التعاون خلال مشاركته في المنتدى الفرنسي للأعمال

تفقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مختبر الأبحاث والتطوير الخاص بشركة «سيرفيه _ Servier» الفرنسية، وذلك لبحث آفاق التعاون في مجالات توطين صناعة علاجات الأورام، والأدوية المبتكرة للأمراض النادرة، ودعم استدامة الخدمات الصحية المتقدمة داخل منشآت الهيئة. جاء ذلك في إطار مشاركته بفعاليات المنتدى الفرنسي للأعمال بقطاع الرعاية الصحية (French Healthcare Business Forum – FHBF 2026).

والتقى الدكتور أحمد السبكي قيادات شركة «سيرفيه»، وعلى رأسهم الدكتور سامي سنقرط، المدير العام والعضو المنتدب لشركة سيرفيه مصر، والدكتور محمد المراسي، مدير الجودة والقطاع الحكومي بالشركة، حيث تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك، يتضمن ابتعاث وتدريب أطباء القلب والأورام التابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية داخل المراكز الطبية المتخصصة بفرنسا، للاطلاع على أحدث التقنيات العلاجية ومسارات الرعاية المتقدمة وفق المعايير الدولية.

تطوير خدمات علاج الأورام داخل منشآت الهيئة

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن بروتوكول التعاون المرتقب سيشمل تطوير خدمات علاج الأورام داخل منشآت الهيئة، وبناء قدرات الفرق الطبية متعددة التخصصات، إلى جانب دعم الأبحاث الإكلينيكية، وتوظيف الحلول الرقمية الحديثة في دعم اتخاذ القرار الطبي، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن توحيد المسارات العلاجية القائمة على الأدلة العلمية، وتعزيز التحول الرقمي في إدارة بيانات مرضى الأورام، يمثلان محورًا رئيسيًا في استراتيجية الهيئة لتحقيق رعاية صحية متكاملة ومستدامة.

وكشف الدكتور أحمد السبكي عن الاتفاق على اختيار مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد ليكون مركز تميز لعلاج أورام الأطفال، مع تطبيق برنامج الرعاية الفائقة لمصابي سرطان الأطفال، بدعم فني وعلمي من شركة «سيرفيه» الفرنسية، بما يسهم في تحسين النتائج العلاجية، وتقديم رعاية متخصصة عالية الجودة للأطفال المرضى وفق أحدث البروتوكولات العالمية.

ومن جانبهم، أعرب قيادات شركة «سيرفيه» عن اعتزازهم بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود تطوير منظومة علاج الأورام في مصر، ونقل الخبرات الدولية، وتعزيز إتاحة الأدوية المبتكرة، بما يتوافق مع أولويات الصحة العامة، ويدعم نجاح واستدامة منظومة التأمين الصحي الشامل.

واختتم البيان بالتأكيد على استمرار الهيئة العامة للرعاية الصحية في توسيع شراكاتها الدولية النوعية مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في توطين الصناعات الدوائية المتقدمة، ودعم الابتكار الطبي، وتحقيق رعاية صحية متخصصة وآمنة ومستدامة للمواطنين.