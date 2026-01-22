قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
12 رسالة لبناء الوعي والقيم.. شيخ الأزهر يخاطب الأطفال بكتاب تربوي في معرض الكتاب
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط رسمي
تزوج 3 مرات وعنده 8 أبناء .. أموال وممتلكات تشغل خلافات بين طبيب يعمل بالسعودية وذريته
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
أبوالغيط لرئيس بعثة مراقبة الهدنة: محاولات إسرائيل فرض واقع جديد تهديد خطير
أنا بتعب ومحدش يزعل مني .. «شوبير» يُثير الجدل حول صفقات الأهلي الجديدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور
رسميا.. توقيع ميثاق إنشاء مجلس السلام بمشاركة الرئيس الأمريكي
موصلناش للمونديال بالصدفة.. تصريحات نارية لحسام حسن في المؤتمر الصحفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث التعاون خلال مشاركته في المنتدى الفرنسي للأعمال

الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية
الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية
عبدالصمد ماهر

تفقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مختبر الأبحاث والتطوير الخاص بشركة «سيرفيه _ Servier» الفرنسية، وذلك لبحث آفاق التعاون في مجالات توطين صناعة علاجات الأورام، والأدوية المبتكرة للأمراض النادرة، ودعم استدامة الخدمات الصحية المتقدمة داخل منشآت الهيئة. جاء ذلك في إطار مشاركته بفعاليات المنتدى الفرنسي للأعمال بقطاع الرعاية الصحية (French Healthcare Business Forum – FHBF 2026).

والتقى الدكتور أحمد السبكي قيادات شركة «سيرفيه»، وعلى رأسهم الدكتور سامي سنقرط، المدير العام والعضو المنتدب لشركة سيرفيه مصر، والدكتور محمد المراسي، مدير الجودة والقطاع الحكومي بالشركة، حيث تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك، يتضمن ابتعاث وتدريب أطباء القلب والأورام التابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية داخل المراكز الطبية المتخصصة بفرنسا، للاطلاع على أحدث التقنيات العلاجية ومسارات الرعاية المتقدمة وفق المعايير الدولية.

تطوير خدمات علاج الأورام داخل منشآت الهيئة

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن بروتوكول التعاون المرتقب سيشمل تطوير خدمات علاج الأورام داخل منشآت الهيئة، وبناء قدرات الفرق الطبية متعددة التخصصات، إلى جانب دعم الأبحاث الإكلينيكية، وتوظيف الحلول الرقمية الحديثة في دعم اتخاذ القرار الطبي، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن توحيد المسارات العلاجية القائمة على الأدلة العلمية، وتعزيز التحول الرقمي في إدارة بيانات مرضى الأورام، يمثلان محورًا رئيسيًا في استراتيجية الهيئة لتحقيق رعاية صحية متكاملة ومستدامة.

وكشف الدكتور أحمد السبكي عن الاتفاق على اختيار مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد ليكون مركز تميز لعلاج أورام الأطفال، مع تطبيق برنامج الرعاية الفائقة لمصابي سرطان الأطفال، بدعم فني وعلمي من شركة «سيرفيه» الفرنسية، بما يسهم في تحسين النتائج العلاجية، وتقديم رعاية متخصصة عالية الجودة للأطفال المرضى وفق أحدث البروتوكولات العالمية.

ومن جانبهم، أعرب قيادات شركة «سيرفيه» عن اعتزازهم بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود تطوير منظومة علاج الأورام في مصر، ونقل الخبرات الدولية، وتعزيز إتاحة الأدوية المبتكرة، بما يتوافق مع أولويات الصحة العامة، ويدعم نجاح واستدامة منظومة التأمين الصحي الشامل.

واختتم البيان بالتأكيد على استمرار الهيئة العامة للرعاية الصحية في توسيع شراكاتها الدولية النوعية مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في توطين الصناعات الدوائية المتقدمة، ودعم الابتكار الطبي، وتحقيق رعاية صحية متخصصة وآمنة ومستدامة للمواطنين.

المنتدى الفرنسي للأعمال FHBF 2026 هيئة الرعاية الصحية علاجات الأورام الأدوية المبتكرة منظومة التأمين الصحي الشامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ارسنال

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ

ديانج

فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا

ترشيحاتنا

قرنبيط

طبق شتوي دافئ.. طريقة عمل القرنبيط بالصلصة بخطوات بسيطة

أسما إبراهيم

أسما إبراهيم بإطلالة شتوية.. شاهد

بذور الشيا

هؤلاء الممنوعون من تناول بذور الشيا

بالصور

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

فيديو

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد