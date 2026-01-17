قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

فتح باب التقديم لبرنامج الماجستير والدكتوراة في ادارة الرعاية الصحية بتجارة عين شمس

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

أعلنت كلية التجارة بجامعة عين شمس عن فتح باب التقديم لبرنامجي الماجستير المهني (MBA) والدكتوراه المهنية (DBA) في تخصص "إدارة الرعاية الصحية"، وذلك بالتعاون الاستراتيجي مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، بهدف إعداد كوادر قيادية قادرة على تطوير المنظومة الصحية وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأضاف ا.د فريد محرم عميد كلية التجارة أن التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية يمثل قيمة مضافة حقيقية للبرنامج، حيث يربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق الواقعي، ويمنح الدارسين خبرات عملية مباشرة من قلب المنظومة الصحية، مشيرا ان الكلية البرنامج يستهدف شريحة واسعة من المهنيين، من بينهم الأطباء، والإداريون الصحيون، ومديرو المستشفيات، والعاملون في قطاعات التأمين الصحي والتجهيزات الطبية، بالإضافة إلى الراغبين في العمل بالمجال من خلفيات إدارية واقتصادية مختلفة.

وصرح الدكتور فريد محرم، أن هذا البرنامج يأتي استجابةً للتطورات المتسارعة في القطاع الصحي، مؤكداً أن التعاون مع "هيئة الرعاية الصحية" يمنح الدارسين ميزة تنافسية عبر ربط المناهج الأكاديمية بالتطبيق الميداني المباشر داخل المستشفيات والمؤسسات التابعة للهيئة.

وأضاف الدكتور فريد محرم أن البرنامج يستهدف الأطباء، والمديرين الإداريين في القطاع الصحي، والعاملين بشركات التأمين الطبي والتجهيزات، لتأهيلهم لإدارة المنشآت الطبية بفاعلية واعتماد معايير الجودة الدولية.

تم تصميم البرامج لتناسب الموظفين والمهنيين بنظام حضور مرن (يومي الجمعة والسبت)، وجاءت تفاصيل المدد الزمنية كالتالي:

الماجستير المهني (MBA): من سنتين إلى 4 سنوات.

الدكتوراه المهنية (DBA): من 3 سنوات إلى 5 سنوات.

اللغة: تتاح الدراسة باللغتين العربية والإنجليزية حسب رغبة الدارس.

أوضحت الكلية أن باب القبول مفتوح لفصلي سبتمبر وفبراير، ويكون التقديم وفقاً للآتي:

للطلاب المصريين: التوجه للكلية أو عبر منصة الجامعة الإلكترونية (UMS) برسم تقديم قدره 1500 جنيه.

للطلاب الوافدين: التقديم حصرياً عبر منصة "ادرس في مصر" التابعة لوزارة التعليم العالي.

ويُعد هذا البرنامج خطوة نوعية لتعزيز مهارات القيادة الاستراتيجية، وإدارة الأزمات، والتحليل البياني في البيئات الصحية، مما يفتح آفاقاً واسعة للخريجين لشغل مناصب قيادية مرموقة محلياً ودولياً.

يرجى الدخول على منصة جامعة عين شمس الالكترونية UMS باستخدام الرابط التالى
https://ums.asu.edu.eg/PGApplicationRegister، وللإطلاع على شروط التقديم والأوراق المطلوبة يرجى الدخول على الرابط التالى:https://bit.ly/3UyorGl.

الطلاب الوافدين إلكترونيًا وحصريًا عبر منصة «ادرس في مصر» التابعة لوزارة التعليم العالي على الرابط الرسمي admission.study-in-egypt.gov.eg، وللإطلاع على شروط التقديم والأوراق المطلوبة يرجى الدخول على الرابط التالى: https://bit.ly/3UyorGl.

كلية التجارة بجامعة عين شمس جامعة عين شمس MBA

