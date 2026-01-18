رئيس هيئة الرعاية الصحية: مبادرات موسّعة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تنفيذ حزمة من المبادرات الصحية والتوعوية بمحافظة السويس، شملت فحوصات شاملة للعيون، وبرامج للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام، إلى جانب تنظيم لقاءات موسّعة لتعزيز الوعي بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار دور الهيئة كذراع الدولة الرئيسي لضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن الفحص الشامل للعيون الذي نُفذ من خلال العيادة الطبية المتنقلة داخل مجمع السويس الطبي، وبالتعاون مع مبادرة «عنيك في عنينا» التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة “صناع الخير”، وبالتعاون مع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، شهد إقبالًا واسعًا من المواطنين، وأسفر عن استفادة أعداد كبيرة من المواطنين، مع توفير الأدوية وتسليم نظارات طبية مجانية لعدد كبير من الحالات المستحقة.

وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة للتوسع في خدمات الوقاية والكشف المبكر دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية.

المبادرة الموسّعة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام

وأضاف رئيس الهيئة أن المبادرة الموسّعة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام، والتي أُقيمت بمقر ديوان عام محافظة السويس، تضمنت التوعية بأهمية الكشف المبكر، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وشرح آليات الإحالة والمتابعة داخل منشآت الهيئة، إلى جانب توزيع بعض العينات الدوائية مجانًا، دعمًا للمرضى وتشجيعًا لهم على الاستمرار في تلقي العلاج.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن الهيئة نظمت لقاءات توعوية موسّعة بالتعاون مع متطوعي مؤسسة «حياة كريمة»، استهدفت تعريف المواطنين بحقوقهم وآليات الاستفادة من خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المنتفعين، بما يسهم في رفع معدلات الوعي وبناء الثقة في المنظومة الصحية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أن هذه المبادرات تعكس التزام الهيئة بتنفيذ استراتيجية شاملة ترتكز على الوقاية والكشف المبكر ونشر الوعي الصحي، مشددًا على أن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمبادرات الوطنية تمثل نموذجًا ناجحًا يدعم جهود الدولة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتقديم خدمات صحية متكاملة تليق بالمواطن المصري.