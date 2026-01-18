قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من المحكمة في دعوى إقالة حسام حسن وجهازه المعاون
مشروع الربط الكهربائي وملفات إقليمية.. تفاصيل مباحثات وزيري خارجية مصر واليونان بالقاهرة
زيارة مفاجئة تكشف شبكة اتجار بالبشر داخل دار أيتام.. واعترافات صادمة| القصة الكاملة
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر
رئيس هيئة الرعاية الصحية: مبادرات موسّعة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام
ارتفاع أسعار الذهب 325 جنيهًا منذ بداية العام في السوق المحلية
برلمانية: إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية خطوة لدعم الاقتصاد الوطني
الرئيس السيسي يتابع مؤشرات تعافي قناة السويس.. وعودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة
قبل ليلة الختام.. نيجيريا الأكثر وقوفا على منصات التتويج.. ومصر تواصل العناد مع ركلات الترجيح وتتساوى مع أفيال كوت ديفوار
مع اقتراب رمضان 2026.. تعرف على أسعار الياميش في الأسواق
حتى لا يرحل .. ممدوح عباس يتدخل لحل أزمة بنتايج مع الزمالك
ياسمين فؤاد تفوز بجائزة نوبل للاستدامة لعام 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس هيئة الرعاية الصحية: مبادرات موسّعة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام

فحوصات شاملة للعيون
فحوصات شاملة للعيون
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تنفيذ حزمة من المبادرات الصحية والتوعوية بمحافظة السويس، شملت فحوصات شاملة للعيون، وبرامج للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام، إلى جانب تنظيم لقاءات موسّعة لتعزيز الوعي بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار دور الهيئة كذراع الدولة الرئيسي لضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن الفحص الشامل للعيون الذي نُفذ من خلال العيادة الطبية المتنقلة داخل مجمع السويس الطبي، وبالتعاون مع مبادرة «عنيك في عنينا» التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة “صناع الخير”، وبالتعاون مع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، شهد إقبالًا واسعًا من المواطنين، وأسفر عن استفادة أعداد كبيرة من المواطنين، مع توفير الأدوية وتسليم نظارات طبية مجانية لعدد كبير من الحالات المستحقة.

وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة للتوسع في خدمات الوقاية والكشف المبكر دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية.

المبادرة الموسّعة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام

وأضاف رئيس الهيئة أن المبادرة الموسّعة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام، والتي أُقيمت بمقر ديوان عام محافظة السويس، تضمنت التوعية بأهمية الكشف المبكر، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وشرح آليات الإحالة والمتابعة داخل منشآت الهيئة، إلى جانب توزيع بعض العينات الدوائية مجانًا، دعمًا للمرضى وتشجيعًا لهم على الاستمرار في تلقي العلاج.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن الهيئة نظمت لقاءات توعوية موسّعة بالتعاون مع متطوعي مؤسسة «حياة كريمة»، استهدفت تعريف المواطنين بحقوقهم وآليات الاستفادة من خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المنتفعين، بما يسهم في رفع معدلات الوعي وبناء الثقة في المنظومة الصحية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أن هذه المبادرات تعكس التزام الهيئة بتنفيذ استراتيجية شاملة ترتكز على الوقاية والكشف المبكر ونشر الوعي الصحي، مشددًا على أن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمبادرات الوطنية تمثل نموذجًا ناجحًا يدعم جهود الدولة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتقديم خدمات صحية متكاملة تليق بالمواطن المصري.

الهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل الرعاية الصحية الأمراض المزمنة الأورام حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

محمد رمضان

مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

مصطفي محمد

ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

ترشيحاتنا

"القومي لذوي الإعاقة": مشاركتنا في معرض الكتاب هدفها التمكين الاقتصادي وتعزيز تواجدنا في المجتمع

القومي لذوي الإعاقة يتيح منصة لعرض إبداعات "ذوي الهمم" في معرض الكتاب

وفد وزارة الصحة والسكان

لتبادل الخبرات في المدن الطبية ..وفد من قيادات الصحة يزور تركيا

وفد من إيبارشية ميلانو اللاتينية

مطران الكنيسة اللاتينية يرافق وفدًا من إيبارشية ميلانو في زيارة إلى كنائس مصر

بالصور

الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد

فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards

مين الأجمل؟ .. نجمات تألقن بالأحمر في joy awards

نجمات بالاحمر
نجمات بالاحمر
نجمات بالاحمر

بعد شائعات طلاقهما.. دنيا سمير غانم رفقة زوجها في حفل جوي أووردز

بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز
بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز
بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز

التفاصيل الكاملة لحفل JOY AWARDS وقائمة الجوائز

تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني

فيديو

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد