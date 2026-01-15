قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انسحاب بهاء الدين أبو شقة من انتخابات رئاسة الوفد واستقالته من الحزب| تفاصيل
أصول البنك المركزي الأجنبية ترتفع لـ 13.3مليار دولار بنهاية 2025
ميرسك: استئناف خط حاويات الشرق الأوسط عبر قناة السويس نهاية يناير
يراضوا الشعب.. الدردير يطالب منتخب مصر بالمركز الثالث في أمم افريقيا
عبور من الشدة إلى الطمأنينة.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
ركلات الترجيح تسقط منتخب نيجيريا في كأس العالم وأمم أفريقيا
مصر تتسلم مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمساندة الاقتصاد ودعم الموازنة
بقميص منتخب مصر.. يوتيوبر أمريكي يوثق مشاهد تاريخية من الأهرامات والمتحف الكبير
مدبولي يشهد وصول السفينة CMA CGM IRON القادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية لميناء السخنة
الرئيس السيسي يعرب عن التطلع لمضاعفة العدد المستهدف من المدارس اليابانية في مصر
بعد نفي مصدر أمني| وفاة أحد قيادات الجماعة الإرهابية داخل محبسه.. هذه عقوبة نشر الشائعات
إيهاب عمر: الإخوان فشلوا في إقناع المصريين بأنهم تنظيم قادر على الحكم
أخبار البلد

الصحة: تفعيل برنامج تركيب الوسائل فور الولادة في جميع منشآت الرعاية الصحية

عبدالصمد ماهر

تفقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة والمشرفة على المجلس القومي للسكان، عدداً من المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور عصام بشارة مستشار رئيس الهيئة، والدكتورة نهى الصناديدي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الأولية، والدكتورة نهى الدغيدي نائب مدير الفرع.

شملت الجولة زيارة مجمع التأمين الصحي ومستشفى السلام، بالإضافة إلى المرور على وحدة أسرة جنوب البترول، ومركز طب أسرة العرب 1، ومركز طب أسرة الجوهرة.

تعزيز تنمية الأسرة وتركيب وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى.


خلال اجتماع تنسيقي مع فريق الهيئة، ركزت نائب الوزير على تحسين مخرجات تنمية الأسرة، وتعزيز استخدام الوسائل طويلة المدى (الكبسولات واللوالب) لتقليل معدلات الحمل غير المخطط له. وأكدت أهمية تفعيل برنامج تركيب الوسائل فور الولادة في جميع منشآت الهيئة، بهدف الوصول إلى نسبة 90% من حالات الولادة (سواء طبيعية أو قيصرية) قبل مغادرة الأم المستشفى، مع الالتزام بتدريب الأطباء والتمريض على تقنيات التركيب الآمن.

تفعيل مبادرة “الألف يوم الذهبية” ودعم الولادة الآمنة


تم الاتفاق على تطبيق مبادرة “الألف يوم الذهبية” بشكل متكامل عبر مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات، لتحسين نتائج الطفولة المبكرة، خفض وفيات حديثي الولادة، وتقديم المشورة الأسرية المتكاملة. وأوصت نائب الوزير بتطبيق ملامسة الجلد للجلد (الحضن الدافئ) خلال الساعة الذهبية الأولى بعد الولادة، والالتزام بتسجيل البارتوجرام، وتطبيق معايير روبسون لاتخاذ قرارات القيصرية، مع تعزيز برنامج VBAC (الولادة الطبيعية بعد القيصرية السابقة).

تعاون استراتيجي مع جامعة بورسعيد


في سياق متصل، استقبل الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، الدكتورة عبلة الألفي لاستعراض حصاد عام 2025 في ملف السكان والتنمية وصحة الأم والطفل، وبحث الخطة التنفيذية لعام 2026، مع التركيز على تعزيز دور الجامعة في مواجهة التحديات السكانية ودعم الولادة الطبيعية.

خلال اجتماع موسع بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وعميد كلية الطب، وأعضاء مجلس الجامعة، تم مناقشة الأسباب الفنية والاجتماعية وراء ارتفاع معدلات القيصرية غير المبررة، وطمأنت نائب الوزير الحضور بأن قانون المسؤولية الطبية الجديد يوفر حماية كاملة للطبيب الملتزم بالبروتوكولات والإرشادات المعتمدة.

التوصيات الرئيسية لتعزيز الجهود المشتركة
    •    إدراج مهارات الولادة الطبيعية الآمنة وتركيب الوسائل طويلة المدى ضمن برامج تدريب أطباء الامتياز وطلاب السنة الرابعة.
    •    تزويد مستشفى الجامعة بكافة وسائل تنظيم الأسرة لصرفها مجاناً فور الولادة.
    •    تنظيم دورات تدريبية لأطباء القطاع الخاص حول “البارتوجرام” و”روبسون”.
    •    تفعيل مشاركة الطلاب في حملات التوعية حول “الألف يوم الذهبية” والمباعدة بين الحمل (3-5 سنوات) كمتطلب قبل التخرج.
    •    التوسع في مشورة ما قبل الزواج، علاج الأنيميا، وتناول حمض الفوليك.
    •    تقسيم الحضانات إلى ثلاثة مستويات، إصدار دليل تجهيز، وتطبيق “الساعة الذهبية الأولى” و”الحضانة صديقة الأم والطفل”.

تأتي هذه الزيارة والاجتماعات في إطار استراتيجية وطنية متكاملة لتحسين الخصائص السكانية، تعزيز صحة الأم والطفل، ودعم الولادة الآمنة ضمن مبادرة “الألف يوم الذهبية” الرئاسية.

بالصور

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

