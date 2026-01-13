سفارة عُمان بالقاهرة تنظم الاثنين المقبل مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل «المؤتمر الدولي للرعاية الصحية والسياحة العلاجية»

تنظم سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، يوم /الاثنين/ المقبل، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تنظيم «المعرض والمؤتمر الدولي للرعاية الصحية والسياحة العلاجية» (HORIZON EXPO)، المقرر إقامته بالعاصمة العُمانية مسقط خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل 2026.



ويُعقد المؤتمر الصحفي تحت رعاية السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع وزارة الصحة العُمانية، وشركة «أساس العالمية» .



ويُعد المعرض حدثًا دوليًا بارزًا يجمع بين أركان المنظومة الطبية الثلاثة، وهي الرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، والسياحة العلاجية، بمشاركة أكثر من 20 دولة؛ بما يعكس مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي واعد في القطاع الصحي.



ويمثل المعرض فرصة مهمة لاستعراض التسهيلات المتاحة، وبحث فرص الاستثمار والتبادل التجاري، وفتح آفاق التعاون المباشر بين المؤسسات الصحية العربية والدولية؛ بما يعزز الشراكات في مجالات العلاج، والصناعات الطبية، والسياحة العلاجية.