قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تردد القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة مصر والسنغال
غلق وتشميع منشآت مخالفة بـ أرض اللواء تسبب إزعاجًا للمواطنين | صور
مفتي الجمهورية: مواجهة الإلحاد تكون بخطاب علمي هادئ يجمع بين النص الشرعي والتحليل العقلي
مواعيد صرف المرتبات أول 3 شهور بـ 2026
تراجع 20 جنيها .. أسعار الذهب في مصر بختام التعاملات
ترامب: سنعيد فنزويلا إلى المسار الصحيح .. والتعاون معها سيخفض أسعار النفط
بلاش الصور دي أرجوكم | انفعال بسمة وهبة بسبب شيرين
أول أسبوعين في رمضان 2026 | إعلان سار من المواد الغذائية للجميع
4 إجراءات استفزازية لـ منتخب السنغال قبل مواجهة مصر بأمم أفريقيا
التضامن : لدينا 460 دارا بها 8600 طفل .. ولا نحتاج رعايات أيتام جديدة
الصحة العالمية: زيادة الضرائب على المشروبات المحلاة بالسكر والكحول يحد من الاستهلاك الضار
فرنسا تسجل وفيات تفوق المواليد لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمود محيي الدين: ما ينعكس فعليًا على حياة الناس تطوير التعليم والرعاية الصحية

محمود محيي الدين
محمود محيي الدين
هاني حسين

علق المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، الدكتور محمود محيي الدين، على تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التي أكد فيها أن عام 2026 هو عام جني الثمار وأن الأزمة الاقتصادية انتهت، قائلًا:«من باب التفاؤل بالخير تجدوه، لكن الاقتصاد علم وعمل وجهد فائق، وبناءً على التقارير الأخيرة الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف، فقد أُقر بوجود تحسن في الإطار الاقتصادي الكلي، لكنه لم ينعكس بعد على عموم الناس ولم يشعروا به».


وتابع محيي الدين، خلال لقاء عبر تطبيق زووم ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا:«الناس لا تتعامل بالمؤشرات الاقتصادية الكلية، لا في مصر ولا في العالم كله، سواء في الدول الغنية أو الفقيرة. المؤشرات الاقتصادية الكلية مهمة وضرورية، لكنها ليست كافية».

وأضاف:«تراجع معدلات التضخم الذي أشار إليه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عدة مرات تحقق بالفعل، وهو أفضل من العامين الماضيين التعيسين 2022 و2023، لكن الأثر الحقيقي على مستوى معيشة الناس لم يحدث بعد بالشكل المأمول».


وأوضح أن «معدلات البطالة المعلنة، وفق طرق القياس، لا تعني أن كل من يبحث عن عمل في مصر قد حصل عليه، ولا أن من يعمل يحصل بالضرورة على دخل لائق».


وشدد محيي الدين على أنه حتى يشعر المواطنون بجدوى التصريحات الصادرة على المستوى السياسي الرفيع، ويكون هناك توافق بين ما يُقال رسميًا وما يلمسه الناس في حياتهم اليومية، لا بد من أخذ عدد من الأمور في الاعتبار، موضحًا:


«وزارة المالية تعمل حاليًا على الانتهاء من استراتيجية إدارة الدين العام على الأجل المتوسط، ونترقب الإعلان عنها، وأتمنى أن تسفر عن تصريحات منضبطة وواضحة حول الإجراءات التي ستُتخذ لإدارة الدين العام بأبعاده الثلاثة: الخارجي والداخلي، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي، فيما يُعرف بتجارة الديون، خاصة أن البنك المركزي حظي بتقدير صندوق النقد الدولي في المراجعة الأخيرة لاتباعه سياسة نقدية ملائمة».

واختتم قائلًا:«ما ينعكس فعليًا على حياة الناس ومعيشتهم هو تطوير خدمات التعليم والرعاية الصحية، وتوطين التنمية، وتمكين المحافظات السبع والعشرين من امتلاك موارد حقيقية لتحسين الخدمات، سواء في التعليم أو الصحة أو النظافة أو النقل، مع الحفاظ على ما تحقق من إنجازات».

محمود محيي الدين مصر اخبار التوك شو الاقتصاد الاقتصاد المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

أفشة

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

منتخب مصر

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد

الطبيب المصري محمد عبد النبي قاسم

سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

البنك المركزي

البنك المركزي يقبل سحب سيولة بـ91.2 مليار جنيه بفائدة 20.5% من 9 بنوك

منتخب مصر

نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

ترشيحاتنا

السادات

محافظ أسوان: تطوير وتوسعة طريق السادات

الفتاة المتوفية

موتها بالبطىء.. كواليس صادمة فى وفاة فتاة قنا على يد والدها

محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة

بروتوكول لرفع كفاءة الغسيل الكلوي بمستشفى سمسطا المركزي ببني سويف

بالصور

دراسة : فنجان القهوة أكثر فاعلية في ضبط سكر الدم

مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري

رائحة الفم الكريهة قد تكون مرتبطة بمشكلات في الجهاز الهضمي.. وليس بسبب الطعام

مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة

دراسة تكشف.. مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته

مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته
مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته
مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته

رفرفة العين المتكررة قد تكشف مشاكل صحية خفية.. متى تكون علامة خطر؟

رفرفة العين
رفرفة العين
رفرفة العين

فيديو

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

المزيد