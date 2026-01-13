أحمد موسى : محمد مرسى جنّدته أمريكا .. ولا يقل خطورة عن سيد قطب

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن ما تم في أعظم ثورات التاريخ وكانت شهادة وفاة تنظيم الإخوان الإرهابي ولا تسموها جماعة، ومن كتب شهادة الوفاة هو الشعب المصري.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه منذ ذلك التاريخ بدأ العالم يواجه الجماعة وتبين أنهم لا مسالمين ولا بتوع ربنا بل هم خونة وجواسيس وقتلة وإرهابيين.

وجه موسى التحية والشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأنه وعد وأوفى، بتصنيف الإخوان الإرهابي في الأردن ولبنان ومصر جماعة إرهابية، مؤكدًا أنه قرار عظيم وهذه مجرد بداية.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك سؤال عن موقف الإخوان في إندونيسيا وأديس أبابا وتركيا وقطر وبريطانيا وسوريا وماليزيا، موضحا أنه من المفترض أن يكون تصنيفه جماعة إرهابية في العالم كله.

وأوضح أن كتابه الذي سيوقعه للأهرام يوم الخميس المقبل يتضمن تفاصيل ومعلومات تقال لأول مرة عن تنظيم الإخوان الإرهابي، موضحا أن أي إرهابي في العالم أصله من الإخوان.

وتساءل عن استمرار إدارة أصول الإخوان وليس مصادرتها حتى الآن، قائلا: دي أموال إرهابيين ولا أموال ناس بتحب البلد، طيب دول عملوا فلوسهم من البلد ورجعوا دمروا البلد.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إنه يجب على مجلس النواب الجديد برئاسة هشام بدوي، كأولوية له إصدار قانون لمصادرة أموال الإخوان، ولدينا رئيس مجلس أستاذ ومعلم وخبير ويمتلك خبرات هائلة.

وواصل أن هناك حكومات في دول بها عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابي وهذه الحكومات لها علاقات مع أمريكا ولذلك الولايات المتحدة تأخذ الموضوع خطوة وراء خطوة.

وأشار إلى أن أمريكا عندها كل التفاصيل عن التنظيم من أول سيد قطب التكفيري الذي ذهب لأمريكا وتم تجنيده وكذلك محمد مرسي الذي لا يقل خطورة عن سيد قطب حيث تم تجنيده بعدما ذهب للولايات المتحدة.